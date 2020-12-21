ТОП-5 знаков зодиака, которые постоянно требуют от партнеров слов любви
Эти люди могут быть навязчивы и доводить вторую половинку до истерики разговорами о любви.
Фото: globallookpress.com
Все влюбленные хотят слышать от своей половинки признания. И чем чаще, тем лучше. Но есть те, кто способны довести партнера до истерики постоянным: «А ты точно меня любишь?». Кто они и под каким знаком родились, рассказал интернет-журнал Femmie.
Козерог
Эти работящие люди трудятся так много, что у них почти не остается времени на то, чтобы принимать похвалу. Но как только у Козерога появляется возможность услышать, как он кому-то дорог и важен, этого человека не остановить. Козерогам необходимо понимать, что все их усилия неминуемо приведут к успехам и признанию в будущем.
Близнецы
Представителям этого знака часто кажется, что их идеи не воспринимают всерьез. Им нужно, чтобы кто-то постоянно подбадривал и говорил, как любит. Чье-то искреннее одобрение делает Близнецов увереннее в себе.
Весы
Даже самые уверенные в себе нуждаются в подтверждении своей значимости и нужности. Это касается и Весов. Люди, рожденные под этим знаком, хотят всегда слышать от своего партера, что они необыкновенно хороши, хоть в глубине души Весы и сами это знают.
Рак
Эти люди часто концентрируются на негативе. Они гиперчувствительные и боятся боли. Поэтому от второй половинки требуют много тепла и внимания, чтобы спрятаться в эти эмоции от возможного зла.
Рыбы
Рыбы — чувствительные пессимисты. Им сложно поверить, что иногда все просто прекрасно, и даже если и случается что-то плохое, счастье того стоило. Поэтому людям, рожденным под этим знаком, просто необходим человек, который будет готов круглосуточно подбадривать их и поддерживать.
Ранее 5-tv.ru писал, что привлекает мужчин в женщинах разных знаков зодиака.
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