Что ждет Россию в 2021 году — предсказания Матроны Московской

|
Рита Цветкова
21 697

Матрона — одна из самых почитаемых ясновидящих, признанных православной церковью, и многие ее видения сбылись.

Что ждет Россию в 2021 году — предсказания Матроны Московской

Фото: globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Каким будет для России 2021 год? На этот вопрос еще в прошлом веке частично ответила Матрона Московская. Она является одной из самых почитаемых ясновидящих, признанных православной церковью.

Что касается 2021 года, Матрона считала, что вопросов к властным структурам у россиян станет гораздо меньше. В стране окрепнет патриотический дух, и все больше людей уверуют в Бога. Темные времена закончатся, и общее настроение граждан улучшится. Людей ждет перспективное будущее, а не войны или конец света.

По мнению ясновидящей, 2021 год пройдет без крупных вооруженных столкновений в России и других государствах, утихнет конфликт с Украиной, пишет астролог Елена Кравцова для сайта znakomstva-s-inostrantsami.ru. Но в политической сфере возможен кризис, однако волевые поступки руководства страны станут решающими в вопросе возрождения семейных и духовных ценностей.

Россия в будущем году вырвется в лидеры на международной арене, избавится от долгов и санкций. Все попытки подорвать прочность позиций страны окажутся безрезультатными. РФ будет сотрудничать с Китаем, Индией, Бразилией, Мексикой, Венесуэлой и странами Африки. А Евросоюз ждут проблемы с мигрантами, которые хлынут новыми потоками из неблагополучных частей мира. По мнению Матроны, это ослабит экономику западных стран.

Храм с мощами Матроны находится в столице, и он стал местом паломничества тысяч верующих, нуждающихся в помощи святой. При жизни некоторые считали ее блаженной, другие называли целительницей. Одним из первых сбывшихся предсказаний матроны стала октябрьская революция 1917 года. Она также поведала о грядущей казни Николая Второго и его семьи в 1918 году и смерти Иосифа Сталина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поведала о предстоящем годе Белого металлического быка болгарская ясновидящая Ванга.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.88
0.22 90.79
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:37
Что ждет Россию в 2021 году — предсказания Матроны Московской
5:36
Синоптики порадовали россиян прогнозом на весну 2021 года
5:25
«В Питере пить!» — Брухунова бросила Петросяна с сыном и уехала из Москвы
5:02
Российский историк назвал незаконными территориальные претензии Эстонии
4:44
Алкоголь и здоровье: ТОП-8 мифов о «горячительных» напитках
4:42
Бывший муж Полины Гагариной попал в «черный список» налоговой службы

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Германия в истерике: в РФ решили отказаться от импорта свинины
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии
Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака