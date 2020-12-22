День Святой Анны: почему в «день пяти двоек» 22 декабря принято загадывать желание

Православные христиане 22 декабря чтят память Святой Анны — матери Девы Марии, подарившей миру Иисуса Христа. Сегодня женщины молятся покровительнице о рождении ребенка и просят восстановить гармонию и покой в семье.

История праздника

День памяти Святой Анны приурочен к важнейшему событию в христианском мире — зачатию Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, супруги Анна и Иоаким мечтали о наследниках, однако женщина была бесплодна, поэтому казалось, что желаниям не суждено сбыться. Несмотря на это, влюбленные не отчаивались: они молились Богу, помогали нуждающимся и не теряли веры в чудо.

Мольбы Анны и Иоакима были услышаны: Господь им послал дочку, и через девять месяцев на свет появилась Дева Мария. В этот же день, 22 декабря, христиане молятся чудотворной иконе Богоматери «Нечаянная радость».

Что можно делать 22 декабря

22 декабря в народе считалось Женским днем. Поэтому представительницы прекрасного пола в праздник отдыхали от домашних дел и молились Святой Анне. Как пишет «Утро.ру», из дома выходили только при острой необходимости, при этом люди старались избавиться от всего старого, что их гнетет и, напротив, строили планы на будущее. Считалось, что все желания, загаданные сегодня, обязательно сбудутся, поэтому женщины старались не упустить момент.

Что нельзя делать 22 декабря

Для женщин на этот день существует целый ряд запретов. Во-первых, беременным дамам запрещено есть жирные продукты, иначе, согласно приметам, ребенок будет очень крупным, что чревато тяжелыми родами.

Не рекомендуется будущим мамам 22 декабря брать в руки спички и зажигать свечи. Огонь сегодня представляет большую опасность.

Кроме того, всем женщинам стоит отказаться от стирки, уборки и рукоделия. Волосы лучше убрать в хвост, косы или другую аккуратную прическу. Согласно поверью, в распущенные локоны может залететь в них нечисть и забрать девичье счастье.

Приметы на 22 декабря

Если на улице солнечно, на Новый год ждет хорошая погода, пасмурно - ждите метель;

Cнег – к дождю, метель – к ветру с дождем, мороз – к ясной погоде, оттепель – к теплому дождю;

Вербы «ревут» – к пасмурным дням;

Снежный буран днем предвещает мороз ночью

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