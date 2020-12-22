Володина рассказала, как ингрессия Меркурия влияет на возможность забеременеть

Многие люди испытывают на себе ингрессию прогрессивного Меркурия. Это, по словам астролога Василисы Володиной, влияет на изменения отношения к родителям, детям, самому процессу родительства, и — самое главное — повышает шанс забеременеть.

Люди, родившиеся в определенные даты, подобранные специалистом, проживает такую ингрессию прямо сейчас — в конце 2020 и начале 2021-го года.

«Вы стоите на пороге рождения ребенка и новое понимание, новый образ мыслей помогут приблизить чудо. Особенно у тех, кто никак не может зачать малыша по причинам проблем со здоровьем. Ингрессия Меркурия увеличивает возможности беременности», — отметила Володина.

При этом, утверждает астролог, данное явление иногда открывает дорогу к приемному родительству. Человек, даже не допускавший ранее мысли об усыновлении, внезапно кардинально поменяет свой взгляд на это. В целом, отношение к материнству и отцовству большинство людей в течение жизни пересматривают раз в 15-25 лет, а у некоторых этого не происходит и вовсе, заключила специалист.

Как писал 5-tv.ru ранее, Василиса Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021 году.