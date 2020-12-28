Вице-адмирал Черноморского флота дал четкий ответ на украинский «Перл-Харбор»
Политолог из Незалежной по традиции предложил взорвать Крымский мост.
Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей
Вице-адмирал экс-начальник штаба Черноморского флота России Петр Святашов рассказал, что у Украины нет никаких реальных шансов устроить атаку на Крым и Керченский мост. Об этом пишет «Общественная служба новостей».
После того, как украинский политолог Зиновий Свереда в эфире телеканала «Прямой» призвал «устроить Перл-Харбор» российскому флоту и взорвать Крымский мост, Святашов объяснил, что такое заявление мог сделать только человек, проинструктированный агентами США.
«Это смешное заявление. Никаких возможностей у них, конечно, нет. У нас сейчас там есть все, что необходимо, чтобы предотвратить любое нападение. Ни один самолет НАТОвский или корабль не остается без сопровождения. То есть, все их действия находятся под контролем», — добавил Святашов.
Зиновий Свереда также отметил, что переговоры в нормандском формате, в которых Германия и Франция заняли неоднозначную позицию, зашли в тупик. Политолог уверен, что к решению проблемы необходимо привлекать США и Великобританию. Свереда добавил, что киевские власти обязаны разработать собственную стратегию атаки и военный сценарий «освобождения» Крыма и Донбасса.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от COVID.
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