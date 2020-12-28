Вице-адмирал Черноморского флота дал четкий ответ на украинский «Перл-Харбор»

Анна Васильева
26 091

Политолог из Незалежной по традиции предложил взорвать Крымский мост.

Вице-адмирал Черноморского флота дал четкий ответ на украинский «Перл-Харбор»

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Тема:
Украинский кризис

Вице-адмирал экс-начальник штаба Черноморского флота России Петр Святашов рассказал, что у Украины нет никаких реальных шансов устроить атаку на Крым и Керченский мост. Об этом пишет «Общественная служба новостей».

После того, как украинский политолог Зиновий Свереда в эфире телеканала «Прямой» призвал «устроить Перл-Харбор» российскому флоту и взорвать Крымский мост, Святашов объяснил, что такое заявление мог сделать только человек, проинструктированный агентами США.

«Это смешное заявление. Никаких возможностей у них, конечно, нет. У нас сейчас там есть все, что необходимо, чтобы предотвратить любое нападение. Ни один самолет НАТОвский или корабль не остается без сопровождения. То есть, все их действия находятся под контролем», — добавил Святашов.

Зиновий Свереда также отметил, что переговоры в нормандском формате, в которых Германия и Франция заняли неоднозначную позицию, зашли в тупик. Политолог уверен, что к решению проблемы необходимо привлекать США и Великобританию. Свереда добавил, что киевские власти обязаны разработать собственную стратегию атаки и военный сценарий «освобождения» Крыма и Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от COVID.

Тема:
Украинский кризис
27 дек
Полный борщ: как суп на Украине превратили в блюдо политической кухни
25 дек
В Крыму назвали намерения помешать опреснению воды на полуострове «самодурством»
25 дек
«Мобилизуют всех»: Зеленский расписал сценарий полномасштабной войны с Россией
25 дек
Зеленский заявил о невозможности выхода Украины из Минских соглашений
25 дек
В Киеве пообещали сорвать проект по опреснению воды в Крыму
24 дек
Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины
23 дек
«Бог любит тебя, чувак!» — Байден напугал журналистов ответом на вопрос о сыне
23 дек
Россия может ввести жесткие «железнодорожные» санкции против Украины
22 дек
Россияне напомнили Украине о Хиросиме в ответ на угрозу «Перл-Харбором»
22 дек
Украинский политолог призвал «устроить Перл-Харбор» России

Читайте также

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.69
-1.15 89.87
-1.48
Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака

Последние новости

6:54
Антиковидные подпольные вечеринки накрыли в клубах Москве
6:39
«Мы что-то пропустили?» — Анна Снаткина удивила фанатов фото с маленьким ребенком
6:33
Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака
6:25
Японцы восхищаются красотой извержения вулкана Отакэ — видео
6:10
Асмус показала белое «несвадебное платье» с шикарным шлейфом — фото
5:51
Около 220 тысяч жителей Перми остались без воды из-за аварии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака
Василиса Володина составила астропрогноз на январь 2021 для всех знаков зодиака
Моргенштерн и Александр Васильев сделали ДНК-тест на отцовство
Пить больше или меньше? Врачи развеяли мифы о потреблении воды при коронавирусе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

ТОП-4 светских львиц, умерших от «красивой» жизни — фото
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака