Пророчества французского алхимика и оракула Мишеля Нострадамуса, которые он составил в XVI веке, сбываются на протяжении многих столетий с поразительной точностью. Портал znakomstva-s-inostrantsami.ru опубликовал прогноз ясновидящего о том, что ждет Россию и ее соседей в 2021 году.

Изменения климата

К этому периоду времени относятся слова предсказателя: «Люди разозлят природу и землю». Зима в северной части России затянется — туда придут сильные ветры. Летом на Юге начнется сильная жара — возможна засуха, однако урожая будет достаточно, чтобы запастись на год. В Сибири от засушливой погоды могут случиться серьезные пожары. На территории европейской части страны ожидается большое количество осадков осенью, зимой и весной, а летом также вероятен приход засухи. На территориях, которые окружены горами, возможны наводнения.

Укрепление связей

По прогнозам алхимика, в 2021 году Россия продолжит укреплять свои политические позиции и будет окружать себя союзниками со всех сторон. При этом, Нострадамус предвидел начало Третьей мировой войны. По его словам, в военных действиях будет применяться химическое оружие. Конфликт начнется с Азии или Востока. В наше время самое большое и активно развивающееся государство в этой части света — Китай, другие считают, что это Индия. Обе эти страны находятся в дружественных отношениях с Россией в политическом и экономическом плане.

Экономический рост

Предсказания оракула на 2021 год для России говорят, что экономика ее вырастет и займет лидирующую позицию наряду с Китаем и Индией, оставив позади США. Страну, как и другие европейские государства, затронет великая миграция с Востока, поэтому численность населения в это время существенно возрастет. За счет улучшения уровня жизни увеличится рождаемость. Россия освоит «новые торговые пути». На рынке труда будут востребованы профессии «ремесленников» — людей, умеющих работать руками.



Ранее 5-tv.ru писал, что ждет Россию в 2021 году по предсказаниям Матроны Московской.