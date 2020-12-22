Нарколог рассказала, отчего россиянки становятся латентными алкоголичками

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Анна Васильева
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Женщины думают, что пить понемногу, но часто — безопасно.

Нарколог рассказала, отчего россиянки становятся латентными алкоголичками

Фото: Depositphotos / AllaSerebrina

Женщины более склонны к латентному алкоголизму чем мужчины. Научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольга Коротина рассказала, что приводит дам к зависимости. Об этом пишет News.ru.

Многие женщины наивно полагают, что если пить понемногу, то ничего страшного не случится.

«Когда женщины принимают алкоголь, у них происходит так называемое положительное подкрепление. То есть они запоминают это состояние — выпили и им станет немножечко легче. Хотя на самом деле это совсем не так. Поэтому женщины чаще прибегают к легким алкогольным напиткам для того, чтобы почувствовать какой-то подъем настроения или „отвлечься“ от насущных проблем», — отметила Ольга Коротина.

Она добавила, что мужчины чаще алкоголизируются основательно, а женщины сначала становятся латентными алкоголиками, а затем иногда переходят на тяжелую стадию заболевания.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские регионы смогут создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основе государственно-частного партнерства.

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