«Избила до кровавых гематом»: Раскрыта компрометирующая переписка Божены Рынски и Малашенко

Известная журналистка Ника Белоцерковская опубликовала в разделе сторис на своей странице в Instagram компрометирующую переписку с Боженой Рынской. В опубликованных сообщениях блогер жалуется приятельнице на семейную жизнь с одним из создателей компании НТВ Игорем Малашенко. Решение обнародовать такие личные данные редактор приняла в ответ на угрозы Божены подать против экс-подруги иск.

«Немного о клевете. Раз уж меня забанил Facebook. Божена грозится судом», — подписала она.

Обнародованная переписка двух бывших подруг шокировала пользователей. Рынска, которая в интервью всегда восхищалась покойным супругом, высказалась о нем очень грубо. Текст сопровождался обилием нецензурной лексики.

«Я ж Игоря избила до кровавых гематом, когда узнала, что он год назад в траст переписал треть самого дорогого актива», — признавалась блогер.

Ника поинтересовалась у нее, была ли причина в переходе от романтики к «брачным будням». Но оказалось, виноваты характер и поведение одного из создателей НТВ.

«Да, он ***. Он нудный старый маразматик. Моя любовь убита его *** характером. Он ** думал. Дальше будет хуже, он регрессирует стремительно. Он не был таким беспомощным *** раньше. Сел на меня, поехал и еще козьи морды строит», — эмоционально писала Божена Рынска.

Блогер признавалась, что ее чувства полностью охладели к Малашенко. Судя по скриншотам, ее муж "сбежал" процедуры ЭКО. Ранее Божена рассказывала, что при попытке завести общего ребенка у нее возникли осложнения. Именно поэтому у пары не было детей.

«Ну слушай, это он сбежал с ЭКО. Решили, собрались, а он две бутылки вина выдул. Ну и не поехал. Ага, перед отъездом накануне вина выпил, потом говорит ***», — поведала она.

Instagram @belonika

Роман с Рынской у Малашенко начался в 2011 году, когда он был еще женат на первой супруге Елене. Развод с матерью его троих детей состоялся только в 2018 году, причем раздел имущества по суду продолжается до сих пор.

Ранее 5-tv.ru писал, что московская полиция проверит публикации Божены Рынски в социальных сетях.