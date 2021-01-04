«Сущий ад»: молодая жена Петросяна рассказала о болезни, с которой живет 16 лет

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась со своими фолловерами в Instagram проблемой, с которой живет долгие 16 лет. Женщина призналась, что ее одолевают невероятные боли, от которых не спасает ни одно известное лекарство. Татьяна заметила, что испробовала все средства и обращалась ко многим врачам, но все безрезультатно.

«Четвертые сутки я мучаюсь мигренью. Те, кто хотя бы однажды испытал это на себе, понимают, что это не просто головная боль, а сущий ад, внутри которого ты не можешь не только встать и ровной походкой дойти до нужных тебе мест, но и открыть шторы (из-за яркого света — прим.ред.), съесть чего-то вкусного, даже звук лопаты дворника, убирающего за окном снег, кажется невыносимо громким», — написала она.

Instagram @bruhunova

Брухунова рассказала, что мигрени преследуют ее с юного возраста. В этот раз немного облегчили состояние Татьяны красивые цветы. Она просто выбрала небольшой флористический магазин и заказала букет-сюрприз. Получив охапку тюльпанов, жена Петросяна смогла отвлечься, порадоваться их свежести и ненадолго забыть о боли.

«Я уже писала, что не жду подарки. Я просто делаю их себе сама. Чаще всего это пустяки: книги, сладости, и, конечно, цветы. Так вот, пока я в муках жду третий̆ внутривенный̆ коктейль, ко мне приехала потрясающая корзина тюльпанов. Едва увидев ее в дверном проеме, в голове промелькнуло: как в сказке „Двенадцать месяцев“… Ко мне в дом заглянула весна!» — добавила Брухунова.

Поклонники Татьяны были всерьез обеспокоены ее здоровьем и, несмотря на просьбу воздержаться от советов, писали о медикаментах, которые им помогают при мигренях. Другие проявили сочувствие и восхищение способности радоваться житейским мелочам при таких головных болях.

«Танечка, волшебности пост. Вы даже когда болеете, улыбаетесь! Выздоравливайте скорее, сил вам и здоровья. Цветы, пижама и ваша улыбка — чудесные»;

«О, мигрени — это сложное состояние мне знакомо, к сожалению. Сущий кошмар, длящийся три-четыре дня»;

«Таня, желаю вам здоровья и скорейшего наступления безмигренья, тюльпаны в помощь!»

«Мигрень. Это ужас. Знаю. Поэтому первый день без боли будет самый счастливый! А он будет», — обнадеживают подписчики.

Были среди фанатов и те, кто лишь удостоверился в слухах о новой беременности Брухуновой. Как известно, на ранних сроках головные боли — не редкость. Своего первенца женщина родила Петросяну несколько месяцев назад. Мальчика назвали Ваганом. По словам юмориста, жена сама решила назвать сына в честь дедушки по отцу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Петросяна впервые показала публике лицо наследника.