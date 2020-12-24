Володина назвала даты рождения людей, которых ждет успех зрелом возрасте

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Егор Измалкин
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Ведущая передачи «Давай поженимся» рассказала, кому не стоит отчаиваться, а продолжать идти к намеченной цели.

Фото, видео: Depositphotos / shock; Instagram @vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина поделилась со своими подписчиками в Instagram новым прогнозом. На этот раз она перечислила тех, у кого жизнь с возрастом меняется в лучшую сторону.

«Сегодня расскажу про тех, для кого фраза „никогда не поздно поменять жизнь“ не пустые слова. Смотрите „карусель“. Это люди, которым сложно „разгоняться“. Их ранние годы не выглядят многообещающими, как и врожденные способности», — отметила Володина.

 
 
 
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Публикация от ВАСИЛИСА ВОЛОДИНА. АСТРОЛОГ (@vasilisa.volodina)

Она прикрепила к посту даты рождения тех, кого года лишь украшают и обогащают новым опытом — в целом в жизни или в отдельных сферах. Такие люди именно с возрастом обретают уверенность в себе и достигают желаемого.

«Например, в школе и ВУЗе учился посредственно, а многого достиг в личном бизнесе. Или в 30 лет не могла родить, а после 35 родила четверых. Или, до 40 лет не могла выйти замуж, а после 40 лет сходила туда аж шесть раз», — пошутила астролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что Володина рассказала об ингрессии Меркурия, которая влияет на возможность забеременеть.

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Володина назвала даты рождения людей, которых ждет успех зрелом возрасте

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