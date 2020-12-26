🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 декабря, растущая Луна в Тельце благоприятствуюет отдыху и саморазвитию. Посвятите время себе.

♈ Овен

Вы нуждаетесь в поддержке. Но порой принять ее нелегко, даже от самых близких. Ведь вас окружают разные люди, и у всех есть свои недостатки. Отпустите свои страхи, Овен, и примите свое окружение таким, какое оно есть. Поверьте, вам помогут, как только вы будете готовы принять эту помощь.

Космический совет: примите помощь, какой бы она ни была.

♉ Телец

Вы взвалили на себя слишком много. Да, вы сильны, никто в этом и не сомневается, но все же не стоит брать на себя лишнее. Оглянитесь, вокруг полно союзников, готовых подставить вам плечо. Просто сбейте с себя спесь высокомерия, и вам станет легче. Порой важно не казаться несокрушимым, а показать свою человеческую слабость.

Космический совет: позвольте себе проявить слабость.

♊ Близнецы

Вас настигнут неприятные воспоминания из детства. В таких вещах мало приятного, это просто надо пережить. Отпустите свои детские страхи, вместе с ними затянутся старые раны. Поможет беседа по душам с лучшим другом или долгая пешая прогулка.

Космический совет: пора залечить старые раны.

♋ Рак

Сегодня на вас окажет большое влияние Луна. Вы будете особенно чувствительны и вместе с тем уязвимы. Не позволяйте мелочам испортить вам настроение. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и доверяйте интуиции. Она вас никогда не обманывала.

Космический совет: доверяйте интуиции.

♌ Лев

У вас были напряженные времена. Но вы смогли сделать шаг, а то и не один, по пути самоисцеления. Вы — молодец. Теперь пришла пора реализовывать ваши совместные задачи с вашим партнером. Выскажите ему благодарность за терпение и будете вознаграждены. Внутри вас есть знание, что пока вы работаете над отношениями вместе, вы можете справиться с трудностями.

Космический совет: пришло время для совместной работы над отношениями.

♍ Дева

Уделите время себе и своим желаниям. Прислушайтесь к тому, чего хочет ваше «Я». Не отказывайте себе в удовольствиях и следите за здоровьем. Скоро наступят лучшие времена, осталось подождать совсем немного.

Космический совет: позаботьтесь о себе, скоро ветер задует в нужном направлении.

♎ Весы

Вы столкнетесь с противоположным вашему мнением. Не стоит пугаться, это нормально. Но не нужно и спорить. Просто выслушайте собеседника, подискутируйте. Примите это как шанс поучиться друг у друга. Если не кидаться в крайности, может получиться интересный опыт.

Космический совет: сдержанная дискуссия всегда лучше жаркого спора.

♏ Скорпион

Сегодня день романтики. Ваши мечты о нежности, страсти и любви наконец сбудутся. Не бойтесь обнажить свои чувства и принять то, что вам даруют. Будьте искренними, и это оценят по достоинству. Ведь вы об этом так долго мечтали!

Космический совет: откройте свое сердце и позвольте себя любить.

♐ Стрелец

Вы устали всем угождать и носить маску. Этот день лучше посвятить себе и включить режим тишины. Отдохните от всех, кто не настраивает вас на гармонию. Выберите собеседника, который обычно заряжает вас энергией, а не тянет ее из вас. Вам необходима подзарядка.

Космический совет: вам необходима подзарядка.

♑ Козерог

Вам хочется свободы, но проклятые правила, которые вас учили всегда соблюдать, не дают сделать желанный глоток. Вспомните, что из любых правил иногда можно сделать исключение. Откажитесь от тех, которые кажутся вам нецелесообразными. Побалуйте себя чем-нибудь и почувствуйте наконец себя счастливыми.

Космический совет: пора обрести настоящую свободу.

♒ Водолей

Вам хочется любви и признания. Вы устали от игры по чужим правилам, которые к тому же постоянно меняются. Сбросьте маску, Водолей! Счастье не придет в одночасье, но у вас есть шанс сделать шаг ему навстречу уже сейчас. Примите себя, и вам будет гораздо легче достичь желаемого.

Космический совет: сбросьте маску.

♊ Рыбы

Влюбленность част делает нас слепыми. И вы не исключение, Рыбы. Вы видите только хорошее, но уверенны ли вы, что с вами искренни? Будьте честны с собой и не позволяйте розовой пелене застить вам глаза. Прозрение может быть неприятным, но в нем ключ к настоящим чувствам.

Космический совет: будьте честны с собой.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января для всех знаков зодиака.