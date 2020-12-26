Василиса Володина составила астропрогноз на январь 2021 для всех знаков зодиака

Популярный телеастролог Василиса Володина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на январь 2021 года. Она рассказала подписчикам в Instagram, чего ожидать, когда праздничная суета сойдет на нет.

Овны

Овнам предстоит непростой месяц. Первую половину января они будут тратить много сил и времени на работу над поставленными целями. А потом до самого февраля бороться с препятствиями на пути к новой вершине.

Тельцы

В новогодние каникулы Тельцам лучше всего уделить время отдыху, а вот потом придется снова вернуться в строй. Звезды сулят им внезапное увеличение объемов работы, так что несколько недель будут очень тяжелыми. Но уже к концу месяца это станет привычкой и перестанет сильно утомлять.

Близнецы

Близнецов в январе ждут приятные события. Одним удастся хорошо отдохнуть на выходных и отправиться в долгожданное путешествие, другим — освободиться от неприятных мыслей и неправильных людей. А третьих ждет обучение чему-то новому или интересное хобби.

Раки

К концу января у Раков может накалиться обстановка на любовном фронте. Виноваты в этом будут завистники, причем, увы, из числа близких друзей и родных. Главное — не поддаться эмоциям и пережить этот момент. Уровень стресса в последнюю неделю января будет просто зашкаливать.

Львы

После новогодних каникул особых поводов для веселья у Львов не будет. Велик шанс заболеть или впасть в зимнюю хандру. А на работе навалят столько дел, что трудиться придется с утра и до самой ночи. Причем без особой благодарности от начальства. Звезды призывают пережить этот период стойко и обходить негатив стороной.

Девы

Весь январь станет откровением для Дев. Не всегда хорошим — впереди много неприятных моментов. Придется и спешно осваивать что-то совершенно новое на работе и в личной жизни. Главное — игнорировать собственные сомнения и двигаться вперед. И тогда все получится.

Instagram @vasilisa.volodina

Весы

Январь сумеет удивить Весов, заинтересованных в любовных отношениях. Им постоянно будут поступать интересные предложения провести вместе ночь, они будут знакомиться с интересными и привлекательными людьми. Однако и жизнь может повернуться нелицеприятной стороной. Надо просто быть готовым к такой ситуации и получить максимум удовольствия, пока все не стало плохо.

Скорпионы

Скорпионам в январе придется непросто — все так и будет располагать к конфликту, ссорам и возмущению. Но звезды не советуют демонстрировать характер. Можно использовать происходящее, как необычный опыт. Лучше всего на этот месяц отсидеться в сторонке.

Стрельцы

В январе Стрельцов ждет немало мелких проблем и стресса на работе. Причем приносить его будут не любимые коллеги, а сослуживцы, чье мнение не так важно. Зато шуму от них будет! Но при этом ситуацию можно использовать себе во благо — избавиться от ненужного окружения.

Козероги

Козерогам весь первый месяц года придется держать себя в руках. Во всех отношениях — на работе, с близкими и в финансах. В противном случае можно моментально лишиться с трудом наработанной репутации и доверия. Взрослые дети тоже принесут проблем, но с этим справиться будет проще. Достаточно просто перестать оплачивать все их капризы и посадить на «голодный» паек.

Водолеи

Водолеев вот-вот огорошат неожиданными новостями, касающимися их семьи. Причем они будут очень необычными и приятными, способными буквально перевернуть жизнь. Все, как нравится представителям этого знака.

Рыбы

Праздничные дни Рыбы могут спокойно провести за отдыхом и леностью — никаких потрясений не ожидается. А вот с началом рабочих дней надо будет сразу с головой погрузиться в рабочие интриги. В борьбе за свое место под солнцем не помешает помощь друзей — особенно влиятельных.

Ранее 5-tv.ru писал, как Василиса Володина назвала даты рождения людей, которых ждет успех зрелом возрасте.