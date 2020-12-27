🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 декабря, растущая Луна в знаке Близнецы — идеальное время, для того чтобы расставить точки над «i» в отношениях, принять важнейшие решения и расставить приоритеты на ближайший год. Не стоит медлить и откладывать все на потом. Действуйте!

♈ Овен

Овны, запомните: слова создают нашу реальность. Постарайтесь направлять энергию исключительно в позитивное русло. Для этого исключите из своего лексикона все то, что нагоняет грусть и уныние. Стройте планы, полные мечтаний и надежд и будьте убеждены: у вас все получится!

Космический совет: повлияйте на реальность при помощи слов.

♉ Телец

Независимо от того, с чего вы начинаете, всегда мечтайте о большом. Каждый день, Тедльцы, — это уникальная возможность продвинуться вперед и рискнуть. Сегодня у вас ресурсов для этого больше, чем когда-либо. Неудачи только делают вас сильнее. Не бойтесь совершить опрометчивый шаг.

Космический совет: отпустите все страхи.

♊ Близнецы

Близнецы, вы уже начали постепенно подводить итоги года и заметили, что большая часть ваших желаний сбылась. Несмотря на то, что год для вас был достаточно тяжелый, вы сумели доказать себе, чего вы стоите. Перед вами открылись широкие горизонты. Научитесь ценить и хвалить себя за успехи. Вы этого заслуживаете.

Космический совет: побалуйте себя.

♋ Рак

Сегодня Вселенная шлет вам особый сигнал Раки. Она просит вас на некоторое время остановиться на месте и немного отдохнуть. В последние несколько недель вам пришлось пережить сильный стресс. Однако вы знаете, как восстановить свои силы. Нужно устроить себе день релакса, заняться любимыми делами и окунуться в новогоднюю атмосферу. Усталость моментально отхлынет от вас.

Космический совет: отдохните.

♌ Лев

Львы, в здоровом теле здоровый дух. Пришло время приводить себя в форму. полезны физические нагрузки, именно в этот период хорошо начинать новые тренировки. Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах деятельности, как в взаимоотношениях на личном плане, так и в деловом.

Космический совет: найдите время для физических упражнений.

♍ Дева

Девы, ваш стиль никогда не был менее чем идеальным — ни в презентациях, ни в выборе одежды, и уж тем более в отношениях. Выходные заставят вас пересмотреть свой выбор и посмотреть на него через призму мудрости. Иногда, желая вогнать себя в рамки и следуя внутренним стереотипам, вы мешаете себе быть счастливыми.

Космический совет: распрощайтесь с убеждениями, которые мешают вам жить.

♎ Весы

Хаос и конфликт могут быть постоянными в вашем мире, Весы, и ваш внутренний миротворец не сможет понять, почему окружающие не могут найти способ ладить с вами. Не поддавайтесь желанию стать участником драмы. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь идти на уступки. Да, это означает отказ принять чью-то сторону. Рано или поздно эта буря пройдет.

Космический совет: не поддавайтесь желанию порвать отношения с окружающими.

♏ Скорпион

Скорпионы, по природе вы очень страстные натуры. Однако пришло время умерить свой пыл и стать мягче. Ваши близкие любят вас такими, какие вы есть, но иногда им приходится нелегко. Когда вы в очередной раз захотите сорваться на кого-то, подумайте о том, что чувствует этот человек.

Космический совет: будьте сдержаннее.

♐ Стрелец

Стрельцы, раньше вы пытались построить отношения с людьми, которые любили вас лишь наполовину и решили уйти при первых признаках беды. Вы действительно хотите повторить старые ошибки и держаться за старые отношения, прекрасно зная, что ничего не получится? Примите решение взвешенно.

Космический совет: проанализируйте свое прошлое.

♑ Козерог

Козероги, спор не уладится в одночасье. Это потребует от вас терпения и преданности делу. Необходим откровенный разговор, в котором обе стороны будут чувствовать себя увиденными и услышанными. Прислушайтесь к советам Вселенной.

Космический совет: услышьте партнера, с которым не можете найти контакт.

♒ Водолей

Водолеи, бывают моменты в нашей жизни, когда на бумаге все выглядит хорошо, но тревожные мысли в голове мешает нам двигаться вперед. Возможно, вы действуете не из-за паранойи. Возможно, вами руководит что-то более высокое, чем вы сами. Только сегодня отпустите неуверенность в себе и не обращайте внимание на мнения других.

Космический совет: слушайте свой внутренний голос.

♊ Рыбы

Было время, когда вы действовали из тревоги. Было время, когда вы беспокоились о последствиях вещей. Но вы переживаете огромный сдвиг в своем сознании, который помогает вам довериться таинственным силам. Вы понимаете, что все работает в соответствии с законом Вселенной, и вы обретете награду за свои труды.

Космический совет: не бойтесь, если все идет не по плану.

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