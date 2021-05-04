Чем закончились сериалы, которые смотрели все?

«Зачарованные», «Папины дочки» и «Друзья» — об этих сериалах знают многие телезрители. У проектов было множество поклонников, но до конца досмотрели самые стойкие. Если вам так и не хватило терпения узнать, как сложились судьбы любимых героев, то самое время наверстать упущенное. Осторожно, ниже спойлеры!

«Улицы разбитых фонарей»

Фото: kinopoisk.ru

В сериале «Улицы разбитых фонарей» сюжет повествует о работе убойного отдела. Детектив стартовал в 1998-м, а премьера последней серии «Улиц…» состоялась 3 июня 2019-го. За этот период актеры основного состава сильно изменились, а некоторые ушли из сериала в разгар съемок.

Оперативники Андрей Ларин и Анатолий Дукалис погибли в пятом сезоне сериала от рук молодого солдата, который взорвал помещение с «ментами». Примечательно, что подрывника играл Данила Козловский — в будущем он прославится благодаря фильмам «Духless» и «Легенда № 17», а также станет одним из популярных актеров российского кино. В том же сезоне Анастасия Абдулова ушла в декрет, а подполковник Петренко по кличке «Мухомор» отправился на пенсию. Полковник Соловец построил карьеру и к концу 16 сезона стал начальником межрайонного УВД. В последних эпизодах сериала на смену героям пришли новые сотрудники убойного отдела.

«Моя прекрасная няня»

Фото: kino-teatr.ru

Сериал о взаимоотношениях влиятельного продюсера Максима Шаталина и няни его детей Виктории Прутковской транслировался с 2004-го. Занятые в сериале актеры повзрослели, а исполнители ролей няни Вики, Максима, дворецкого Константина и Жанны Аркадьевны стали чаще появляться в кино.

Последнюю серию «Моей прекрасной няни» показали 1 января 2009-го. Нерешительный Максим Шаталин признался няне Вике в своих чувствах и попросил ее руки. В финале Виктория выходит замуж за Шаталина и позже узнает, что беременна. Дети Максима, за несколько лет полюбившие няню Вику, рады принять в семью Вику с новым статусом.

«Счастливы вместе»

Фото: kinopoisk.ru

А вот в сериале «Счастливы вместе», который шел с 2006-го по 2013-й, все закончилось не так радужно, как для няни Вики. Поклонники надеялись, что несмотря на все разногласия семья Букиных останется вместе. Но в шестом сезоне Гена и Даша узнали, что их брак недействителен. Они решили пожить отдельно — в результате Даша нашла себе нового ухажера Влада и встретилась с новой девушкой Гены. В последнем эпизоде семья Букиных вновь собралась вместе, но ненадолго. Даша рассталась с молодым человеком и решила отпраздновать Новый год с дочерью Светой. Они оказались заперты на крыше — по нелепой случайности туда же попали Гена с сыном Ромой. В итоге семья отметила праздник вместе.

«Папины дочки»

Фото: kinopoisk.ru

Рейтинговый сериал «Папины дочки» закрыли после 20 сезонов, да так быстро, что актеры не поняли причину этого решения. Тем не менее, в жизни семейства Васнецовых наступила гармония. Красавица Маша поступила в театральный институт и стала на шаг ближе к своей мечте, Даша кардинально сменила образ и родила дочь от Веника. Спортсменка Женя и Галина Сергеевна тоже нашли спутников жизни, а Пуговка завела собаку по кличке Гра. Мама и папа дочек стали родителями в шестой раз — в семье Васнецовых появился сын!

«Бедная Настя»

Фото: kinopoisk.ru

Благодаря сериалу «Бедная Настя» Елена Корикова, Даниил Страхов и Петр Красилов стали популярны на всю страну. Проект, в котором актеры работали всего год, глубоко запал в сердце зрителям. В финале сериала поклонники узнали тайну Анастасии — она оказалась не простолюдинкой, а дочерью князя Петра Долгорукого. Матерью Анастасии оказалась крепостная Марфа. Девушка узнала, что ее тяжелая судьба — дело рук барона Корфа, который забрал ее в семью. Анастасия обвенчалась с Владимиром Корфом, который ради нее оставил хулиганский образ жизни. Старшая дочь Петра Долгорукого вышла замуж за Михаила Репнина. Кроме того, в последней серии прояснили, кто стоял за интригой в императорском дворе.

«Зачарованные»

Фото: kinopoisk.ru

Остросюжетный сериал о трех сестрах-ведьмах, которые борются со злом, закончился в 2005-м. К концу сериала каждая из сестер Холивелл сумела встретить любовь, построить семью и обзавестись детьми. Но такой долговечный проект не мог закончиться тихо. Последняя серия была богата на события: в попытке спасти мир умерли Фиби и Пейдж Холивелл. Пайпер, самая могущественная из тройки, не смогла смириться со смертью сестер и отправилась в прошлое с кольцом времени, чтобы изменить ход истории. Холливелл не рассчитала порядок времени и встретилась с родителями, которых потеряла очень давно. Они помогли Пайпер вернуть сестер к жизни. В итоге ведьмы спаслись и решили оставить борьбу со злом. На смену девушкам пришли потомки.

«Друзья»

Фото: kinopoisk.ru

«Друзья» стали настоящим хитом 90-х! История о шести молодых людях из Нью-Йорка так полюбилась зрителям, что проект шел десять сезонов и закончился лишь в 2004-м. Поклонники сериала в США смогли наблюдать последнюю серию с огромного экрана на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Спустя 26 лет канал HBO Max планирует собрать изменившихся актеров в специальном эпизоде, хотя история героев уже окончена. В финале Росс и Рейчел все же решили быть вместе, несмотря на множество препятствий на их пути. Моника и Чендлер усыновляют близнецов и решают переехать в загородный дом. Супруги опустошают квартиру, в которой происходили самые важные в их жизни события и спускаются в кафе, чтобы выпить кофе с друзьями.