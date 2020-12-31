«А они есть? Я не заметил»: Рожков высмеял успехи независимой Михалковой

Юморист Андрей Рожков едко пошутил об успехах бывшей коллеги по комедийному шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой. Девушка ушла из проекта около года назад, решив, что для ее творческой реализации необходимо попробовать что-то новое.

За прошедший год экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова стала гуру психологии — она часто дает советы своим подписчикам в социальных сетях. Кроме того, актриса и телеведущая дебютировала в качестве писательницы — выпустила книгу «Не говори мужчинам «НЕТ!», в которой поделилась опытом своего общения с противоположным полом.

На ее страницах Михалкова рассказывает, как на ее жизнь повлияли «мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из „Уральских пельменей“, зрителей, политиков и просто случайных встречных».

А в коллективе Рожкова тем временем появились новые лица, такие как Роман Постовалов и Ксения Корнева. На вопрос о том, как юморист относится к достижениям Юлии Михалковой, Андрей ответил весьма неоднозначно.

«А они есть? Я что-то не заметил. Я на страничку Юли периодически заглядываю, раз в полгода. Набираюсь там гламура, и мне хватает. А вообще Юля молодец, привет ей огромный. Давай, выходи на связь. Мы тебя любим и ждем», — цитирует Рожкова сайт KP.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Юлия Михалкова однажды потеряла свои прекрасные длинные волосы из-за неопытности костюмера.