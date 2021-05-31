Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом

Ученые определили группу крови, у обладателей которой повышенная способность продуцировать интерферон при вирусной инфекции, а, значит, наиболее сильный иммунитет. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Так, самыми сильными в части продуцирования интерферона оказались носители четвертой группы крови: белок хорошо продуцировался у 92% испытуемых.

Далее идут обладатели третьей группы — 91% испытуемых и первой группы — 80%.

Носители второй группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других предрасположены к острым респираторным инфекциям.

Интерфероны — белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса, на бактериальные вещества и низкомолекулярные химические соединения.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава ВОЗ назвал мутации коронавируса вызовом в 2021 году.