Вассерман назвал две страны, способные развязать Третью мировую войну

|
Марина Неруцких
1 075

Политический консультант и телеведущий в своем блоге на сайте РЕН ТВ дал прогноз на 2021 год.

Вассерман назвал две страны, способные развязать Третью мировую войну

Фото: depositphotos

Известный интеллектуал, политический консультант и журналист Анатолий Вассерман дал свой прогноз на 2021 год. В своем блоге на сайте РЕН ТВ телеведущие отметил, что в этом году надо уделить пристальное внимание США и Турции.

«Там заваривается Третья мировая. Хорошо бы ее избежать…» — подчеркнул Вассерман.

По словам журналиста, президент Турции Тайип Эрдоган «американцам не нравится только потому, что ведет себя точь-в-точь как американец».

«Объявляет зоной своих интересов все, до чего дотянется. Держит в кармане тяжелейшую санкцию против Европейского союза — возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной СГА волны переворотов „арабская весна“, да еще разбавить их тысячами террористов», — заявил Вассерман.

Прогноз политического консультанта коснулся и развития событий на Украине в наступившем году. Вассерман уверен, что «наставлять на путь истинный» наших ближайших соседей будет США.

«По нашей реакции Вашингтон решит, как действовать дальше: остановит укровоенных, отделив Луганскую и Донецкую республики друг от друга, или отправит дальше — на перекрытие границ республик с РФ», — отмечает блогер.

 

Кроме того, по мнению Анатолия Вассермана, Россия в общей сложности до конца года будет продолжать бороться с пандемией коронавируса.

Ранее 5-tv.ru публиковал предсказания Ванги на 2021 год.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.88
0.22 90.79
0.11
Год конфликтов и перемен: рунический провидец предрек миру массу столкнов...

Последние новости

12:36
Не миллион: в «Русском лото» опровергли крупный выигрыш певицы Полины Гагариной
12:21
Тело расстрелявшего экскаватор в Ленобласти пришлось разминировать
12:05
Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области
11:48
Стало известно место прощания и похорон сценариста фильма «Все будет хорошо»
11:32
Год конфликтов и перемен: рунический провидец предрек миру массу столкновений в 2021-м
11:13
Путин поздравил с днем рождения балетмейстера, открывшего миру Волочкову

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака
Утро доброе? ТОП-5 фото звезд, переживших новогоднюю ночь
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака