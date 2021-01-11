Германия в истерике: в РФ решили отказаться от импорта свинины

Решение России прекратить закупать свинину заграницей вызвало бурную реакцию у иностранных партнеров. Сигнал SOS уже начали подавать немецкие бизнесмены, страшащиеся не только потерять выгодного клиента, но и одновременно обрести сильного конкурента на внутреннем рынке.

Как напоминает »Экономика сегодня», РФ давно не нуждается в поставках мяса свиньи. Обусловлено это тем, что последние несколько десятков лет власти уделяли особое внимание развитию сельскохозяйственной отрасли, что принесло поразительные результаты в животноводческой сфере. Так, лишь с 2015 по 2020 годы поголовье поросят увеличилось на 1,2 миллиона.

Эксперты уверяют, что этого хватит и на то, чтобы удовлетворить запросы отечественных потребителей, и для экспорта. Известно, что в первую очередь российскую свинину решено было поставлять в страны Азии и СНГ.

«Когда-нибудь они начнут снабжать Германию. Это случится непременно, если наша политика останется прежней! Они уже находятся на старте. Бедная Германия!» — жаловался один из читателей Top Agrar под статьей о наболевшем.

Вопреки всему специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка не боятся констатировать: к концу 2020 года импорт мяса в страну значительно снизился. Приблизительно, до 6% от общего объема потребления. А завоз свинины, в частности, и вовсе упал до нуля.

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