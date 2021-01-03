Натуральное обезболивающее: ученые объяснили пользу секса для здоровья

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Рита Цветкова
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Регулярный секс благоприятно влияет на состояние систем организма и даже выравнивает психологический фон.

Натуральное обезболивающее: ученые объяснили пользу секса для здоровья

Фото: Depositphotos

Исследователи выяснили, что, если регулярно предаваться любви с партнером, можно получить не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Радость, которую испытывают люди во время секса, как физиологическая, так и эмоциональная, способна оказать обезболивающее действие на организм за счет выделяемого в процессе гормона счастья — эндорфина — своеобразного естественного анальгетика.

Близость также позитивно сказывается на иммунной системе. Всего один-два половых акта в неделю обеспечивают человеку повышенный уровень иммуноглобулина. Секс даже может решить проблему со сном и повышенной тревожностью — приятные ощущения после соития снижают восприимчивость к стрессу, пишет ФАН.

Занятия любовью полезны и для сердечно-сосудистой системы также благодаря фактору удовольствия. Сексуальная активность — один из гарантов молодости организма. Она также поддерживает эластичность кожи за счет выделения во время акта соответствующих гормонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пандемия коронавируса повлияла на сексуальную жизнь людей и какие неожиданные тренды в интимной сфере стали актуальны в 2020 году.

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