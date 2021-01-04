Как разбогатеть в 2021 году с помощью магического ритуала? — совет ясновидящей

|
Василий Заика
2 760

По словам Татьяны Московской, для привлечения денег россиянам необходимо выполнить определенные манипуляции.

Как разбогатеть в 2021 году с помощью магического ритуала? — совет ясновидящей

Фото: Depositphotos / pxhidalgo

Ведьма и ясновидящая Татьяна Московская в интервью Nation News рассказала, как разбогатеть россиянам в 2021 году при помощи магического ритуала. По ее словам, желающим обрести финансовое благополучие, понадобится бутылка шампанского, а также монеты и конфеты. Их нужно выложить в круг и поставить напиток в середину.

«Вместо бокалов можно положить тысячу рублей, чтобы привлечь энергию денег в вашу жизнь. Нужно выпить напиток и загадать ваше заветное желание. Все люди, кто изопьют из денежной бутылки, обязательно разбогатеют», — отметила ведьма.

Кроме прочего, ясновидящая дала рекомендации тем, кто ищет любовь. В этом случае из конфет необходимо выложить форму сердца, поставить бутылку шампанского в центр и рядом разместить бокалы с красными бантиками.

Напиток должен заряжаться в течение семи дней, после чего его можно будет выпить. Накопленная энергия поможет притянуть в жизнь суженого или суженую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как маги и ясновидящие калечат судьбы.

Читайте также

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.88
0.22 90.79
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:40
День мученицы Анастасии Узорешительницы: что можно и нельзя делать 4 января
8:35
Охлобыстин приобрел права на шоу «Бородина против Бузовой»?
8:20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
8:10
Инфекционист спрогнозировала сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
7:55
«Тошнило каждый день»: Невестка Валерии рассказала о проблемах во время беременности
7:55
Какой культовый фильм вышел в год вашего рождения?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Как разбогатеть в 2021 году с помощью магического ритуала? — совет ясновидящей
Моргенштерн и Александр Васильев сделали ДНК-тест на отцовство
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака