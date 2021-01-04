Творчество Татьяны Плаксиной — дочери певицы Любови Успенской — оценила положительно сама Примадонна. Алла Пугачева не прошла мимо нового поста девушки в социальной сети Instagram. Плаксина опубликовала там написанную акварелью бабочку.

Свой рисунок дочь Успенской снабдила стихотворной подписью.

«Не спрашивай, откуда я взялась,

Я не скажу, откуда появилась.

Я песни больше молча не пою,

Я в бабочку внезапно превратилась!

Одежда разрисована моя,

И радужных тех красок не осталось.

Под силу только нежный взмах крыла,

Чтоб снова я ушла и не прощалась…» — написала девушка.

Певица Алла Пугачева одной из первых отреагировала на сообщение Плаксиной и разместила восторженные смайлы.

«Спасибо, Богиня!» — обрадовалась Татьяна.

Instagram @tatiana_plaksin_

Ее подписчики тоже порадовались за Плаксину и отметили положительную динамику ее настроения в творчестве.

«Появились яркие цвета, это радует! Таня, с праздником вас»;

«Очень классные, пишите»;

«Татьяна! Ваше настроение радует», — написали они ей.

У Плаксиной 2020 год был непростым — она постоянно ссорилась с матерью и часто вела себя неадекватно. Фанаты подозревали у нее психические заболевания после тяжелой аварии на велосипеде. Но Любовь Успенская заявила, что все дело в наркотиках, которые ее дочь попробовала у индейцев Латинской Америки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в канун Нового года Любовь Успенская помирилась с дочерью.