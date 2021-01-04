«Спасибо, Богиня!» — Пугачева пришла в восторг от творчества дочери Успенской
Татьяна Плаксина — единственная наследница королевы отечественного шансона.
Фото, видео: Instagram @tatiana_plaksin_
Творчество Татьяны Плаксиной — дочери певицы Любови Успенской — оценила положительно сама Примадонна. Алла Пугачева не прошла мимо нового поста девушки в социальной сети Instagram. Плаксина опубликовала там написанную акварелью бабочку.
Свой рисунок дочь Успенской снабдила стихотворной подписью.
«Не спрашивай, откуда я взялась,
Я не скажу, откуда появилась.
Я песни больше молча не пою,
Я в бабочку внезапно превратилась!
Одежда разрисована моя,
И радужных тех красок не осталось.
Под силу только нежный взмах крыла,
Чтоб снова я ушла и не прощалась…» — написала девушка.
Певица Алла Пугачева одной из первых отреагировала на сообщение Плаксиной и разместила восторженные смайлы.
«Спасибо, Богиня!» — обрадовалась Татьяна.
Ее подписчики тоже порадовались за Плаксину и отметили положительную динамику ее настроения в творчестве.
«Появились яркие цвета, это радует! Таня, с праздником вас»;
«Очень классные, пишите»;
«Татьяна! Ваше настроение радует», — написали они ей.
У Плаксиной 2020 год был непростым — она постоянно ссорилась с матерью и часто вела себя неадекватно. Фанаты подозревали у нее психические заболевания после тяжелой аварии на велосипеде. Но Любовь Успенская заявила, что все дело в наркотиках, которые ее дочь попробовала у индейцев Латинской Америки.
Ранее 5-tv.ru писал, что в канун Нового года Любовь Успенская помирилась с дочерью.
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