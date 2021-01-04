ТОП-5 знаков зодиака, которые часто страдают от похмелья

Новый год прошел, а январские праздники продолжаются. У многих россиян каникулы ассоциируются с застольем, обильной едой и выпивкой. Однако, считают астрологи, ряду представителей зодиакальной дюжины лучше воздержаться от алкоголя, если они не хотят мучиться от похмелья.

Тельцы

Тельцам тяжело дается распитие алкоголя в больших количествах. И это при том, что они любят вкусно поесть и не прочь за праздничным столом позволить себе несколько лишних бокалов вина. Но наутро их ждет головная боль, вялость и голод. Они заедают последствия выпивки жирной и вредной пищей, бесцельно лежат в постели и корят себя за чревоугодие.

Близнецы

Близнецы обожают быть в компании — они постоянно окружены толпой друзей и приятелей. Так что вечеринки и совместная выпивка случаются у них часто. Похмелье — тоже не редкость для Близнецов. Но они не готовы отказаться от веселья в пользу трезвого образа жизни. Так что с последствиями обильных возлияний они справляются при помощи лекарств и отгоняют от себя мысли, что скоро неприятные ощущения повторятся.

Раки

Раки — тихие, семейные и работящие люди. Но если они пьют, то остановиться им бывает сложно, пишет Lisa.ru. Еще тяжелее дается им восстановление от похмелья — не помогает ни крепкий ночной сон, ни лекарства, ни успокаивающая музыка. Часто Ракам бывает так плохо, что они соглашаются на любой метод борьбы с похмельем, лишь бы боль и тошнота ушли.

Девы

Девам нравится планировать свою жизнь и идти к цели по заранее определенным ступеням. Но в случае вечеринок в хорошей компании все обычно выходит из-под контроля. Девы любят выпить, у некоторых это перерастает в алкоголизм. Они тяжело переносят утреннее похмелье и обещают себе больше так не делать. Но раз за разом срываются. Им нужно перестать пить спиртное вообще — но на это способны единицы.

Рыбы

Представителям знака Рыбы наутро легко солгать друзьям, что вечерние возлияния прошли для них без проблем. На деле же им сложно встать из-за сильной головной боли, сухости во рту и банального отсутствия сил. Еще сутки после возлияний они не могут ничего делать по хозяйству и даже лишний раз шевелиться.

Ранее 5-tv.ru писал, какие знаки зодиака более других склонны к алкоголизму.