Володина назвала даты рождения тех, кому повезет в финансах в январе 2021
Астролог и ведущая «Давай поженимся!» опубликовала прогноз для «денежных везунчиков».
Фото, видео: depositphotos / HayDmitriy; Instagram @vasilisa.volodina
Дата рождения влияет на судьбу человека, в том числе и на то, как сложатся его финансовые успехи. Астролог Василиса Володина спрогнозировала, кому в начале наступившего года повезет разбогатеть.
«Время для вас нашла и рассчитала ваш любимый прогноз. Публикую „Денежных везунчиков“ января-2021», — написала специалист по звездам на своей странице в Instagram.
Она составила таблицу с датами тех счастливцев, которые входит в первую звездную группу из трех обычных. Именно им может повезти случайно, судьбоносно, немотивированно. Василиса уточнила, что даты, указанные через тире, это не два дня, а интервал. Например, 25.11.1960 — 3.12.1960.
«Им нужно ухитриться распознать денежные возможности и ухватить их», — отметила Василиса.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Володина составила астропрогноз на январь 2021 года для всех знаков зодиака.
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