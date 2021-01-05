Володина назвала даты рождения тех, кому повезет в финансах в январе 2021

Дата рождения влияет на судьбу человека, в том числе и на то, как сложатся его финансовые успехи. Астролог Василиса Володина спрогнозировала, кому в начале наступившего года повезет разбогатеть.

«Время для вас нашла и рассчитала ваш любимый прогноз. Публикую „Денежных везунчиков“ января-2021», — написала специалист по звездам на своей странице в Instagram.

Instagram @vasilisa.volodina



Она составила таблицу с датами тех счастливцев, которые входит в первую звездную группу из трех обычных. Именно им может повезти случайно, судьбоносно, немотивированно. Василиса уточнила, что даты, указанные через тире, это не два дня, а интервал. Например, 25.11.1960 — 3.12.1960.

«Им нужно ухитриться распознать денежные возможности и ухватить их», — отметила Василиса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Володина составила астропрогноз на январь 2021 года для всех знаков зодиака.