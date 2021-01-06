🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 января, Луна в фазе «Третья четверть» в знаке Весы. Этот период благоволит тем, кто настроен на плодотворное деловое сотрудничество, основанное на взаимопонимании и отсутствии разногласий.

Сегодня будет сложно выбрать между «за» и «против». Звезды советуют перенести принятие серьезных решений на другое, более благоприятное время.

♈ Овен

Каждый человек однажды сталкивается с выбором: рискнуть и последовать своим мечтам или продолжить жить привычной жизнью. Сегодня лучший день, чтоб сделать этот выбор. И если вы за первый вариант, то не стоит бояться трудностей и неизвестности. Помните, что вселенная следит за вами и всегда готова подкинуть правильный ответ на любой вопрос.

Космический совет: перед вами откроется новый путь.

♉ Телец

Спросите себя — что сейчас вам необходимо больше всего? Нет ничего постыдного в том, чтобы попросить у окружающих той любви, которой может не хватать. Вам сегодня нужно в первую очередь думать о себе, и не стоит испытывать за это чувство вины. Если в человеческом тепле вы все-таки не нуждаетесь, то отправляйтесь на массаж или в СПА. Дайте отдохнуть душе и телу.

Космический совет: пришло время подарить себе любовь и заботу, которых вы заслуживаете.

♊ Близнецы

Ответы, которые вы ищете, уже внутри вас, и все они правильные. Поэтому вместо того, чтобы искать подтверждения снаружи, доверяйте тому, что говорит вам ваша душа. Вы движетесь в правильном направлении. Главное не останавливаться.

Космический совет: прислушайтесь к себе.

♋ Рак

Звезды говорят, что ваш внутренний мир богаче, чем вам кажется. Сегодня получится его раскрыть. Для этого не стоит бояться осуждения окружающих. Вы — многомерны и талантливы. Дайте волю своим творческим порывам. А если понадобится помощь — осмотритесь. Среди ваших близких есть единомышленники.

Космический совет: пора задействовать свои скрытые таланты.

♌ Лев

Остановитесь и выдохните. Вы чувствуете себя оторванным от творческого потока, который вам так необходим. Звезды советуют искать вдохновение в природе. Отправляйтесь на прогулку или займитесь садоводством. Вы удивитесь, когда поймете, что окружающий мир может подарить столько вдохновения. И не забывайте про близких. Они всегда поддержат в трудную минуту.

Космический совет: ищите вдохновение в природе.

♍ Дева

Не стоит беспокоиться о завтрашнем дне. Так вы рискуете потерять сегодняшний. Найдите занятие, которое приносит вам истинное удовольствие и посвятите ему свое время. Сложности даны для того, чтобы расти и не стоять на месте. Не бойтесь двигаться им на встречу. Любовь и поддержка наставников помогут преодолеть любые трудности.

Космический совет: сегодня вы сможете преодолеть любые преграды.

♎ Весы

Вы обладаете почти волшебной силой и можете подстраивать обстоятельства под себя. Подумайте, чего не хватает в вашей жизни для полного счастья. Сегодня ваши знания и мудрость помогут сделать правильные выводы. А после выводов можно приступать к действиям.

Космический совет: решите, что нужно вам для счастья.

♏ Скорпион

На каждом пути встречаются преграды. Вы в силах их преодолеть. Ваша вселенная готова помогать. Но для начала нужно понять, что вы хотите сохранить, а от чего избавиться. Это касается не только предметов, но и людей. Пора разорвать связь с теми, кто тянет вас вниз. И открыться новым знакомствам, которые будут вдохновлять.

Космический совет: отпустите тех, кому с вами не по пути.

♐ Стрелец

Лев Толстой однажды сказал: «Все думают об изменении мира, но никто не думает о том, чтобы изменить себя». Это истина, с которой вы сильно резонируете. Посвятите время работе над своим внутренним миром. Помните, все победы и поражения зависят только от вашего выбора. Не бойтесь трудностей. Все старания окупятся вдвойне.

Космический совет: посвятите время работе над своим внутренним миром

♑ Козерог

Ваша проблема в том, что вы тратите слишком много времени на оправдания и слово «нет». А вселенная хочет, чтобы вы уже сказали «да». Сегодня — очередная возможность все изменить. Берите жизнь «за рога», забудьте о правилах и действуйте. Следуйте своему сердцу и тогда не придется ни о чем жалеть. В этот день стоит приложить усилия, которые наладят жизнь и откроют дорогу в светлое будущее.

Космический совет: возьмите жизнь «за рога» и действуйте.

♒ Водолей

Вы ищете абсолютную свободу. Но для этого приходится преодолевать сложности. Все, что дается вам нелегко, окупится вдвойне. Помните, что каждую ночь сменяет день. Не стоит копаться в прошлом и пытаться найти в нем ответы. Все, что вам нужно, происходит здесь и сейчас. Будьте внимательны. Вселенная посылает вам четкие знаки, осталось их распознать.

Космический совет: не ищите ответов в прошлом, уделите время настоящему.

♊ Рыбы

Ваши переживания определяют вашу реальность. Мысли материальны, об этом не стоит забывать. Звезды советуют мыслить позитивно. Проанализируйте все, что происходит и подумайте, как на события влияют ваши эмоции. Если неудобства связаны с окружением — пора его менять. Нужные люди подействуют на вас благотворно, а ненужные — уйдут и заберут с собой переживания.

Космический совет: мыслите позитивно.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 января.