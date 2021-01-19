Названы самые невезучие в любви знаки зодиака

Особенности характера порой не позволяют понять, почему союз дал трещину, но, зная свои «слабые места», человек может избежать некоторых ошибок. Астролог Ален Шахсу рассказала, в чем причина неудачных отношений представителей разных знаков зодиака и составила рейтинг самых невезучих в любви.

1 место — Скорпион

Знак, которого все начинают вожделеть с первого взгляда, но самый невезучий в любви. Скорпиону легко соблазнить желанного партнера, но в отношениях он проявляет себя не с лучшей стороны — от постоянного давления избранник чахнет и постепенно становится неинтересным. Вид раздавленного возлюбленного не радует Скорпиона, и он отправляется на поиски нового счастья. Замкнутый круг!

2 место — Близнецы

Сами Близнецы считают, что растратили весь свой романтический потенциал на более важные вещи — карьеру, друзей, творчество. Но на самом деле они просто боятся серьезных отношений. Как только кто-то озвучит далеко идущие планы на Близнецов, они сбегают. Так что лучше не жаловаться на невезение, а определиться с готовностью к браку и семье.

3 место — Водолей

Водолеям не везет на романтическом фронте из-за их упорства. Каждый раз они выбирают самого неподходящего партнера. Даже если процесс соблазнения при таких исходных данных незабываем и интересен, он не приведет к счастью. Водолеям лучше проявлять целеустремленность в других сферах жизни.

4 место — Лев

Пока Львы пытаются уделить внимание каждому из многочисленных поклонников, один-единственный и самый лучший проходит мимо. Астролог советует внимательнее присмотреться к претендентам и быть избирательнее.

5 место — Рак

Раки, в отличие от Львов, наоборот, зациклены на идее найти того самого — единственную любовь всей жизни. И каждый претендент на сердце кажется Ракам недостойным, они думают, что лучшее — впереди. Но надо заметить, что к ним действительно как магнитом притягиваются проходимцы. Внимательнее, Раки!

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6 место — Козерог

Козероги пытаются трезво оценивать все плюсы и минусы избранника. Но привычный практичный подход не всегда применим в любви. Зачастую он лишает возможности разглядеть достойного кандидата и испытать настоящее чувство.

7 место –Рыбы

Рыбам порой попадаются настоящие негодяи. А на советы окружающих они не реагируют. Вот и пожинают потом плоды своей доверчивости. Но на пути к семейному счастью без препятствий — никак!

8 место — Овен

Овны проявляют максимальную уверенность и целеустремленность, добиваясь возлюбленного. Но иногда все преимущества избранника оказываются не реальностью, а плодом воображения. Однако о неудачных романах Овны забывают быстро — везучие!

9 место — Дева

Деву не устраивает обычное человеческое «повезло», считает астролог. Представители этого знака популярны у противоположного пола, но часто не замечают достойных претендентов. Но при таком количестве внимания невозможно остаться одиноким — рано или поздно Дева встретит своего принца.

10 место — Телец

Нельзя сказать, что Тельцам звезды отмерили очень много удачи. Однако природная энергичность позволяет им хвататься за любую возможность составить счастливую пару. Так что интуиция спасает Тельцов от одиночества.

11 место — Стрелец

Стрелец, кажется, может полюбить кого угодно. Его способность поверить в лучшее может сыграть и злую шутку, но все же поиски возлюбленного обычно легки и беззаботны. А если и попадется негодяй — сильная натура Стрельца разотрет его в порошок!

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12 место — Весы

Самые счастливые и везучие — Весы. В них влюбляются самые завидные женихи и невесты. Более того, они умеют расположить к себе именно того, кто им нужен. Просто Весы умеют видеть в каждом что-то хорошее, что облегчает жизнь обоим партнерам.

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