Василиса Володина дала прогноз на 2021 год для всех знаков зодиака

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, какие неизбежные перемены принесет представителем всех знаков зодиака 2021 год. По словам эксперта, опубликованным в ее аккаунте на YouTube, каждому придется проявить гибкость в определенных сферах жизни. Главными действующими лицами во всех событиях грядущего года будут Близнецы, Водолеи и Тельцы. Чего же ждать и к чему готовиться в новом году?

Овны

Овнам нужно будет всерьез заняться финансовыми вопросами, понять, как они зарабатывают деньги и тратят их. 2021 год может дестабилизировать материальное положение, поэтому все нужно держать под контролем. Неоправданные расходы могут помешать амбициозным планам. Представителям этого знака также не стоит пренебрегать полезными знакомствами и связями. Ориентация на друзей и покровителей защитит от рисков так любящих брать все заботы на себя Овнов. Также стоит переосмыслить отношение к себе — уверенность и самоуважение станут одними из ключей к успеху.

Телец

Последние два года были непростыми для Тельцов. Они были настоящими революционерами и концентрировали все внимание окружающих на себе. В 2021 году эту позицию лучше смягчить. Не лезть на рожон — лучший совет на будущее. Если есть, что терять, стоит воздержаться от решительных действий и кардинальных перемен. Нечего терять — смело в бой! Важно поработать над собственным имиджем и убедительностью.

Близнецы

Близнецов ждет череда крайне неожиданных событий — от смены места работы до переезда в другую страну. Они могут пошатнуть веру в себя и заставить сомневаться в успехе запланированного. Самые большие сюрпризы преподнесут близкие люди — деловые партнеры, родственники, возлюбленные и друзья. Поэтому Василиса Володина рекомендует в ближайшие месяцы рассчитывать только на себя. Возможно, Близнецам придется пересмотреть некоторые принципы и цели.

Рак

Ракам в 2021 году предстоит быть наблюдателями. У них будет успешно получаться реализовывать планы за счет других, привлекая помощников и покровителей. Трудности ждут тех представителей знака, которые должны — банкам, кредитным организациям, спонсорам. Все долги нужно вернуть как можно скорее, чтобы не потерять доверие тех, кто может быть полезен в будущем. Также Ракам стоит внимательнее относиться к здоровью близких, особенно пожилых.

Лев

Львов ждут невероятные романтические приключения. Претендентов на их сердце может быть очень много, поэтому шансы найти спутника жизни в 2021 году очень велики. Для тех, кто уже состоит в браке или в отношениях, наоборот, появятся риски и соблазны. Хотите сохранить семью — будьте стойкими. С личной жизнью будет конфликтовать профессиональная. Львы могут упустить из виду перемены в трудовом коллективе, забыть в череде свиданий о важном проекте. Также возможна ревность партнера, с которым вы проводите слишком мало времени из-за загруженности на работе.

Дева

Дев в наступившем году, в отличие от многих, ожидает некое подобие стабильности. Появится возможность нормализовать быт, привести в порядок дом, свой собственный режим сна и питания, определить границы вовлеченности в рабочие процессы. Для Дев-юристов есть риск вступить в заранее провальные судебные тяжбы. Непричастных к юриспруденции представителей знака тоже могут огорошить неожиданной повесткой. Будьте внимательны.

Весы

Основные радости, как и основные тревоги в течение года, считает Володина, будут связаны с детьми и с творческим самовыражением. Стоит тщательнее контролировать состояние здоровья и поведение отпрысков. В делах Весам может не везти: появятся неожиданные препятствия, которые нарушат планы и оттянут завершение проекта. Важно совместить упорство в достижении цели и гибкость на пути к ней. Необычные увлечения и хобби могут оказаться травмирующими, берегите себя.

Скорпионы

Скорпионам в этом году нужно решить важный вопрос с жильем. Кто-то сможет позволить себе приобрести заветную недвижимость, кто-то начнет ремонт, но для всех существует главный риск — препятствия со стороны близких. Они могут выражаться в несогласии с решениями представителей этого знака, или романтический партнер воспротивится общению с семьей Скорпиона. Во избежание проблем с деньгами, которые вероятны, распланируйте траты на весь год.

Стрелец

Стрельцы позавидуют собственной смелости в 2021 году, считает астролог. Но для того, чтобы реализовать весь потенциал, придется научиться целеполаганию и планированию. Плыть по течению в ближайшие месяцы не получится. Полезными окажутся новые знакомства, поэтому не стоит отказываться от встреч с коллегами и посещения различных мероприятий.

Козерог

Для Козерогов 2021 год станет временем подведения итогов. У судьбы все честно — если последние годы вы напрягались, гребли из последних сил, то сейчас получите прекрасный результат, считает Володина. Те, кто не утруждался в 2020-м, почувствуют необходимость сконцентрироваться и ринуться в бой ради своего успешного будущего.

Водолей

Водолеям будет казаться, что им покоряются все стихии в 2021 году. Отчасти так и будет. Но существует риск принять желаемое за действительное. В семье возможны ссоры и даже заговоры против представителей этого знака. Но на самом деле так будет выглядеть недовольство близких ситуацией, созданной вами. Тут придется разобраться и организовать откровенный разговор. Водолеям нужно будет уладить все передряги самостоятельно, где-то уступив.

Рыбы

Море, в котором обитают Рыбы, кипит. Многим захочется покоя и уединения. Придется потрудиться — оставаться на плаву и при этом продолжать добиваться поставленных целей будет нелегко. Важно подвести итоги ушедшего года, четко определить перспективы на будущее и запланировать конкретные действия. Это поможет не отвлекаться на хаос вокруг.

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