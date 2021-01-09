🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 января, убывающая Луна в Скорпионе. Настало время принятия ответственных решений. Сейчас можно отделить истинно важное от малозначимого и смело браться за новые начинания, разрабатывать свежие проекты.

♈ Овен

Вы мудрец в своем племени. Тот, кто все испробовал и повидал. Все вокруг вас действуют в рамках ограничений, а к вам это не имеет никакого отношения. Поэтому простите, забудьте и отпустите. Когда вы это сделаете, вы больше не будете ожидать от других помощи. Только непосредственный опыт может дать реальные знания.

Космический совет: перестаньте ожидать от других помощи.

♉ Телец

Предупреждение: Тельцы, вам будет очень и очень неудобно. Ощущение, будто земля ушла из-под ног? Но вот в чем дело: Вселенная во многих отношениях доброжелательна. Есть веская причина, по которой вас выталкивают из зоны комфорта. Примите этот вызов и верьте, что вас ожидает стремительный духовный рост.

Космический совет: примите вызов.

♊ Близнецы

Как вы относитесь к тому, чтобы давать, а не получать? Не стесняйтесь немного расширить свою щедрость и поделиться излишками своей энергии. Кто-то сможет вам ответить взаимностью, кто-то нет, но Вселенная точно поможет.

Космический совет: отдавайте с открытым сердцем.

♋ Рак

В последнее время незначительные помехи на вашем пути сбивали вас с толку и заставляли сомневаться в своем выборе. Но теперь все иначе. Вы осознали, что нет ничего плохого или хорошего по своей сути. Это просто данность. Помните о том, что у Высших сил есть план, и это поможет вам пройти через препятствия.

Космический совет: помните, что у Высших сил есть план.

♌ Лев

Ваш ум выдает самые блестящие идеи и в то же время постоянно беспокоится и становится источником стресса. Все сводится к тому, хотите ли вы использовать свою энергию для творчества или разрушения. Какой выбор вы сделаете сегодня? Останетесь ли вы в спокойствии или позволите испытаниям и невзгодам внешнего мира сбить вас с толку? Звезды подсказывают, что сегодня вас ждет прорыв.

Космический совет: пришло время перенаправить свои мысли в нужное русло.

♍ Дева

Не вы выбрали путь. Путь выбрал вас. Уважайте то, что у вас есть в данный момент, и сознательно стройте жизнь, которую вы себе представляете. Звезды позаботятся как о ваших желаниях, так и о ваших потребностях. Вселенная богата во всех смыслах. Запомните об этом на всю оставшуюся жизнь.

Космический совет: уважайте свой путь.

♎ Весы

Было время, когда вы позволяли другим принимать решения за вас или влиять на то, как вы относитесь к себе. Но правда в том, что вами всегда руководило ваше Высшее Я. Даже так называемые отклонения были частью вашей священной цели. Звезды видят, что вы берете на себя ответственность за то, где вы находитесь, и за весь прошлый опыт, который помог вам достичь этого момента. Единственный компас, на который вам следует полагаться — это тот, который внутри вас самих.

Космический совет: возьмитесь за поводья своей жизни.

♏ Скорпион

Правду не всегда легко сказать. Знаете, что сложнее? Продолжать жить во лжи. В новом году вы преодолеете свои собственные запреты, увидите мир таким, какой он есть, и сможете отстоять свою правду. Есть разговор, которого вы избегаете? Выделите на него время. Другая сторона может согласиться с вами, а может и не согласиться. Избавьтесь от переживаний по этому поводу.

Космический совет: стойте на своем без извинений.

♐ Стрелец

Внутри вас есть множество знаний и талантов, которые вы еще не открыли. Сегодня выделите время для самоанализа. Найдите минутку, чтобы вспомнить о том, что вызывало у вас интерес в детстве. Никогда не поздно уйти в Страну чудес.

Космический совет: откройте себя для безграничных возможностей.

♑ Козерог

Вы находитесь в странном положении, при котором старый цикл завершился, а новый еще не начался. В вашей голове звучит голос, который побуждает вас сделать перерыв. Другой говорит вам, что время уходит, и что вы должны действовать быстрее. Сосредоточьтесь и избавьтесь от нереалистичных ожиданий. Это поможет вам осознать, что вы находитесь в нужном месте, и что пополнение запасов поможет в достижении целей.

Космический совет: вы там, где должны быть — дышите глубже.

♒ Водолей

Вы находитесь в странном положении, при котором котором старый цикл завершился, а новый еще не начался. В вашей голове звучит голос, который побуждает вас сделать перерыв. Другой говорит вам, что время уходит, и что вы должны действовать быстрее. Сосредоточьтесь и избавьтесь от нереалистичных ожиданий. Это поможет вам осознать, что вы находитесь в нужном месте, и что пополнение запасов поможет в достижении целей.

Космический совет: обратите внимание на близкий сердцу проект.

♊ Рыбы

В каждых отношениях наступает момент, когда у вас есть возможность нырнуть глубже или продолжить плавание ближе к поверхности. Куда вы поплывете? Позволите ли вы своим страхам и неуверенности встать на пути к достойной жизни или предпочтете безусловную любовь всему остальному? Если верить Космосу, вы наконец найдете в себе смелость преодолеть эмоциональный затор внутри себя. Помните, что ни один опыт, который действительно стоит пережить, не обходится без риска. Идите ва-банк и знайте, что вы ни о чем не пожалеете.

Космический совет: найдите в себе мужество преодолеть препятствие.

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