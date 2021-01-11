🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 января, когда убывающая Луна находится в знаке Стрельца, легко будут решаться любые бюрократические вопросы. День будет удачным для дел, связанных с конкретикой. Могут возникнуть трудности с творческими проектами, однако заключенные сегодня договоренности и сделки, особенно финансовые, увенчаются успехом.

♈ Овен

Овны, стремиться к совершенству — это не значит ждать какой-то магии, знака или помощи от Вселенной. Не отказывайтесь от своих идеалов. Ваше внимание к деталям способно перевернуть весь мир. Не сворачивайте с намеченного пути — вы еще свернете горы. Звезды сулят вам удачу, которая станет плодом вашей многолетней работы. Не переставайте трудиться и идти к своей мечте. Вы находитесь на пути к лучшей жизни.

Космический совет: продолжайте визуализировать желания.

♉ Телец

Сегодня вам предстоит ощутить так называемую вселенскую ясность. Если вы «застряли» на одной ступеньке карьерной лестницы или потеряли вдохновение, будьте готовы к прозрению. Дар ясности поможет вам определить ваши цели и спланировать ваш следующий шаг. Общение будет иметь особое значение для вас как в романтических отношениях, так и в профессиональных. Не бойтесь безумных идей, Тельцы! Все это — знаки Вселенной.

Космический совет: положитесь на свою интуицию.

♊ Близнецы

Прощаться, конечно же, нелегко, Близнецы. Однако это именно то, что вам нужно сделать сейчас. Полюбите себя настолько, чтобы уйти от людей и ситуаций, которые вызывают у вас душевную боль. Только отпустив прошлое, вы сможете освободить место для новых отношений. Доверьтесь Вселенной — она приведет вас в нужную сторону. Особенно это актуально в первый месяц нового года. И не забывайте: если жизнь кажется мрачной, на нее нужно взглянуть с другой стороны.

Космический совет: отпустите прошлое, начните жизнь с чистого листа.

♋ Рак

Если вам сначала слишком жарко, потом будет слишком холодно. Вы не задумывались об этом, Раки? Пока прекратить отдыхать и развлекаться, пришло время действовать! Ваше счастье зависит только от вас! Однако помните, что чрезмерное усердие может привести к эмоциональному выгоранию, из-за которого вы потеряете силы, возможности, мотивацию и желание двигаться к своей цели. А потому не забывайте о том, как важны баланс и внутреннее равновесие.

Космический совет: не переусердствуйте!

♌ Лев

Этот день станет ярким подтверждением того, что самосовершенствование может повлиять на жизненный уклад. Вопрос к вам, Львы: что вы делаете, чтобы развивать свой внутренний мир? Вы можете полагаться на свою интуицию? Вы разговариваете со своим внутренним «я»? Можете ли прислушаться к словам своего наставника? Окунитесь вглубь своего подсознания. Разговор с самим собой пойдет вам на пользу.

Космический совет: загляните в свое подсознание.

♍ Дева

Верный способ упустить счастье — это постоянно говорить себе, что оно временное, и что хорошие вещи можно отнять у вас в любой момент. Задумайтесь о том, что негативные мысли порой убивают всю веру в себя. Девы, вы действительно этого хотите? Вселенная хочет, чтобы вы жили в мире гармонии и любви. Не подведите ее. Позвольте себе стать счастливыми!

Космический совет: не думайте о плохом.

♎ Весы

Мы живем в мире, который постоянно меняется. И то, что мы получаем извне, лишь ответ на то, что мы отдаем. Весы, если будете рассматривать свою жизнь как борьбу, это принесет лишь боль и страдания. А ведь вы заслуживаете лучшего. Поверьте в себя, в свои силы и станете магнитом для любви, процветания и изобилия.

Космический совет: осознайте, что счастье в вашей жизни неизбежно.

♏ Скорпион

Скорпионы, доверьтесь вашей второй половинке или близкому другу. Не держите все в себе. Раскройте душу и вам станет легче. Устройте себе разгрузочный день — как в мыслях, так и в делах. Вам это необходимо. Вы слишком зажаты и это давит на вас изнутри. В противном случае вы рискуете взорваться и испортить отношения с теми, кто вам дорог. Однако тщательно выбирайте человека, которому вы сможете открыть свою душу.

Космический совет: станьте чуть более откровенными.

♐ Стрелец

Стрельцы, задумайтесь, как вы справляетесь с переменами? Бежите и прячетесь в укрытии или сталкиваетесь с ними лицом к лицу? Кое-что вам неподконтрольно сегодня. Как вы отреагируете на поворот судьбы? Будьте готовы идти сквозь темную ночь в душе с улыбкой на лице. Внутреннее знание, которое вы получите на другом конце пути, сделает вас непобедимым. Помните, что Вселенная никогда не бросает нам вызов, с которым мы не способны справиться.

Космический совет: приготовьтесь к переменам.

♑ Козерог

Не зря говорят, что боль — лучший учитель. Козероги, не прославляя то, через что вы прошли, посмотрите, как вы можете использовать свой опыт для духовного роста и преобразования себя на более глубоком уровне. Это сила внутренней алхимии. Пока вы возможно не можете увидеть вещи, которые происходят за кулисами Вселенной, однако то, что сейчас вы связываете с тьмой, скоро откроется вам как благословение.

Космический совет: сделайте выводы из прошлого негативного опыта и измените свою жизнь.

♒ Водолей

В мире есть два типа людей. Одни обвиняют обстоятельства в своей неспособности расти, другие же практикуют искусство превращения лимонов в лимончелло. Что привлекает вас, Водолеи? Кого вы обвиняете в своих неудачах? Сегодня Вселенная настаивает, чтобы вы пробудили присущие вам силы и перестали строить из себя жертву.

Космический совет: признайтесь себе в том, что вы — сильная личность, и начните действовать.

♊ Рыбы

Рыбы, начался новый год, и теперь можно смело сказать, что все худшее позади. Поверьте, вы вышли из мрака ночи как более сильная, более устойчивая версия себя. Впереди вас ждут радость, смех и единение. В приоритете для вас сегодня — душевно проведенное время с семьей или близким человеком. Не отказывайтесь от идеи знакомства с семьей вашей второй половинкой. Эти люди могут удивить вас, оказавшись такими же чудными, как и вы.

Космический совет: не бойтесь знакомств.

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