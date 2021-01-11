Как знакам Огня и Земли правильно загадывать желания?

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Рита Цветкова
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Астролог Василиса Володина рассказала, какие ритуалы помогут представителям двух стихий реализовать сокровенные мечты.

Фото, видео: Instagram @vasilisa.volodina

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, как правильно загадывать желания представителям знаков Огня и Земли. К огненным знакам зодиака относятся Овен, Лев и Стрелец, к земным — Козерог, Телец и Дева. В первую очередь, заметила эксперт на своей странице в Instagram, необходимо представлять, что их мечта уже осуществилась.

Володина посчитала праздники, в которые по традиции большинство людей загадывают желания, и пришла к выводу, что таких моментов в году около 20-25. По мнению астролога, такое количество «поводов» слишком велико, и, если человек спешит воспользоваться всеми — это говорит о несерьезном отношении к вопросу.

«Желание — настоящее — человек растит в себе, пестует, ухаживает за ним, лелеет, воплощает и тогда оно пускает корни в его жизни, растет и приносит свои плоды. А если не хочется возиться со своим желанием и уделять ему столько сил, то… Желание ли оно? Подумайте об этом», — добавила звездный эксперт.

Instagram @vasilisa.volodina

Земля

Представителям земной стихии — Тельцам, Козерогам и Девам — Володина посоветовала пробудить фантазию. От природы эта способность у данных знаков слаба, поэтому придется над собой поработать. Важно представлять, что желание уже исполнилось, «эмоционально проникнуться, полюбить его». К примеру, можно нашептать заветное на стакан с водой, или обсудить мечту с близкими за обедом. Говорить о ней нужно, как о свершившемся факте.

Огонь

Овен, Лев и Стрелец — знаки активные и импульсивные. В порыве они не всегда успевают продумать детали плана по достижению цели. Поэтому им нужно постоянно думать о сокровенном желании, не забывать ни на миг. Если не получается помнить, запишите мечту на бумаге и держите при себе.

«Выразить в словах — написать письмо самому себе, Дедушке Морозу или комментарий под этим постом. А еще практиковать медитацию с контролем за дыханием (пранаяма), для того, чтобы „вдохнуть“ свое желание. Или просто гулять, дышать и много думать», — заключила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие техники для исполнения желаний Василиса Володина предложила знакам зодиака водной и воздушной стихии.

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Как знакам Огня и Земли правильно загадывать желания?

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