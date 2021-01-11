«Окститесь!» — российский летчик высмеял китайцев за критику Су-57

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Егор Измалкин
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Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник считает, что КНР неспособна производить достойную технику.

«Окститесь!» — российский летчик высмеял китайцев за критику Су-57

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Делать поспешные выводы о достоинствах российского истребителя Су-57, опираясь лишь на снимки в интернете, неправильно. Такое мнение выразил член организации «Офицеры России», заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, который прокомментировал статью издания Sina, пишет ФАН.

Китайские специалисты считают, что российскому истребителю еще далеко до передового мирового уровня. Они указали на слабость конструкции фюзеляжа и нашли сходство свежего аппарата с его предшественником — Су-27. По их мнению, новинка вряд ли сможет противостоять невидимкам из США — F-22 и F-3.

«Ни один китайский эксперт не присутствовал на заводе при сборке, ни один китайский специалист даже не видел, что он из себя представляет на самом деле — они смотрели фотографии», — заявил эксперт.

Сытник назвал КНР «мировой барахолкой» и напомнил, что страна не выпустила ни одного достойного авиационного двигателя или космического корабля со своим «мотором».

«Это опять российское производство, российские двигатели. Окститесь!» — обратился летчик к китайцам.

Он также отметил, что СУ-57 ждут усовершенствования, а на вооружение Россия пока приняла лишь один самолет.

«Пусть успокоятся и американцы, и китайцы, и европейцы. Мы сделали лучше, чем Европа и Америка. С китайцами я даже сравнивать не хочу. Все идет по плану», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что японские интернет-пользователи сравнили Су-57 с «фигуристками», а F-22 с «квадратными хоккеистами».

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