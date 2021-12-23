Сколько можно выпивать алкоголя, чтобы не навредить здоровью

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире федерального телеканала посоветовал россиянам не отказываться полностью от алкоголя. По словам специалиста, спиртное в ограниченных дозах может быть полезным в качестве профилактического средства при сердечных заболеваниях и диабете.

Результаты исследований мировых ученых неоднократно подтверждали, что алкоголь в малом количестве способствует увеличению продолжительности жизни.

«Во всем мире выработали минимальные дозы алкоголя, которые представляют собой в пересчете на абсолютный чистый спирт 20 граммов чистого спирта. Это значит: либо рюмка крепкого, либо бокал вина, либо кружка пива», — цитирует Александра Мясникова ФАН.

Кроме прочего, врач порекомендовал россиянам избавиться от другой пагубной привычки — курения. Александр Мясников указал, что употребление табака провоцирует развитие рака и приводит к проблемам с сердцем.

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