Что известно о детях Бориса Грачевского?

Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. У него осталось четверо детей — сын и дочь от первого брака, девятилетняя дочь от второго брака и сын от последних отношений. 5-tv.ru рассказывает, что известно о детях худрука «Ералаша».

Дети Бориса Грачевского от первого брака

Борис Грачевский с первой женой Галиной. Фото: РИА Новости

С первой женой Галиной Борис Грачевский познакомился после возвращения из армии. Тогда будущий режиссер работал на киностудии и занимался организацией съемок, а его будущая жена училась в институте путей сообщения. Они поженились в 1970-м, а уже через два года в семье родился сын, которого назвали Максим. В 1979-м в семье появился еще один ребенок. Девочку назвали Ксения. В это время главный проект Грачевского, киножурнал «Ералаш», набирал обороты и требовал много времени.

Супруги прожили в браке 35 лет. Когда дети выросли, Борис Грачевский и его жена решили развестись. В одном из интервью Борис Грачевский рассказывал, что в браке Галина потеряла к нему интерес и устала от супружеской жизни. Для детей развод родителей стал ударом: младшая дочь Ксения, которая работала на студии «Ералаша», обиделась на отца и перестала с ним общаться. Из близких с Борисом общалась только его сестра.

Сегодня Максиму Грачевскому 48 лет. Известно, что он занимается бизнесом. Его сестра Ксения руководит туристическим агентством. Дети режиссера ведут закрытый образ жизни и не появляются перед камерами.

Ребенок Бориса Грачевского от второго брака

Борис Грачевский и его вторая жена Анна. Фото: РИА Новости

В 2010-м публике стало известно о романе Бориса Грачевского с Анной Понасенко. По словам режиссера, в Анне его привлекли жизнерадостность и ум. Вскоре они поженились. Поклонников смутила разница влюбленных в возрасте: Понасенко на 37 лет младше Грачевского. Избранница режиссера работала телеведущей и занималась устройством карьеры. Анна снялась в нескольких выпусках «Ералаша», а позже заняла место помощника режиссера в киножурнале. Вместе с Грачевским Анна работала над художественным фильмом «Крыша». Фильм стал дебютной полнометражной картиной в режиссерской карьере Бориса.

В 2012-м у супругов родилась дочь Василиса. Брак Грачевских продлился недолго: уже в 2014-м они развелись. Анна оставила себе фамилию мужа. Развод широко освещали в сети. Борис Грачевский рассказывал, что решил развестись, потому что жена часто ходила по ночным клубам.

«Васенька оставалась на попечении бабушки, моей тещи <…> и со мной. Бывало, просыпаясь среди ночи, доченька вопросительно лепетала: „Мама?“ — я подходил и укачивал, чтобы она заснула», — рассказывал режиссер.

По словам Грачевского, Анна жила ночной жизнью, чтобы доказать свой успех. Тогда она вела сразу несколько программ на телевидении. Режиссер вспоминал, как Анна называла его стариком. В ответ Анна поясняла, что Борис насмехается над ее попытками построить карьеру.

Борис Грачевский с дочерью Василисой. Фото: Instagram @anna_grachevskaya

После развода Борис обещал, что будет платить алименты на содержание дочери, оставит машину и купит квартиру. Сегодня дочери Грачевского Василисе девять лет. При жизни Борис общался с ребенком и даже снял в одной из серий «Ералаша». Поклонники заметили, что Василиса растет похожей на отца. Она живет с мамой и отчимом, баскетболистом клуба «Зенит» Артемом Кузякиным.

Ребенок Бориса Грачевского от третьего брака

Борис Грачевский и его третья жена Екатерина. Фото: globallookpress.com ©️ Anatoly Lomokhov

В 2015-м, через год после громкого развода, Борис Грачевский показался публике с новой девушкой. Ей стала Екатерина Белоцерковская, молодая актриса. Разница в возрасте влюбленных составила 35 лет. Екатерина не видела себя в отношениях с актерами или режиссерами: во время обучения актерскому мастерству она хорошо узнала творческих людей. Судьба распорядилась иначе: в 2016-м Екатерина вышла замуж за руководителя «Ералаша». Спустя три года после свадьбы Борису диагностировали рак кожи. Бороться с заболеванием ему помогала жена: она тщательно следила за его лечением, поддерживала и ухаживала за мужем. Болезнь удалось победить: Грачевский во многих интервью благодарил за это Екатерину.

В 2020-м Белоцерковская родила Грачевскому сына. Мальчика назвали Филипп. Радостью Грачевский поделился с поклонниками. Это четвертый ребенок для худрука «Ералаша».

Смерть Грачевского стала ударом и для второй, и для третьей жен режиссера. Анна пока не решается сообщить девятилетней Василисе о случившемся. В Instagram Анна написала, что в период болезни Грачевского говорила дочери: «Папа много спит».

Эксперты уверены, что половину наследства получит третья жена Грачевского Екатерина и ее сын, а другую половину разделят оставшиеся стороны. Знакомая Бориса Грачевского, пожелавшая остаться неназванной, заявляет, что наследство папы «Ералаша» получит Екатерина.