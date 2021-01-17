Уникальные личности: Володина рассказала о судьбе рожденных в начале 2021 года

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Виктория Андреева
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Звездный астролог отметила, что появившиеся на свет в этот период малыши будут яростными экспериментаторами.

Фото, видео: depositphotos / monkeybusiness

К «поколению реформаторов» причислила всех рожденных в январе, феврале и марте 2021 года детей звездный астролог Василиса Володина. По словам эксперта, у младенцев будет очень необычная судьба.

Так, по мнению звезды «Давай поженимся», каждый из этих новорожденных через несколько десятков лет будет активно бороться с устаревшим режимом, традициями. Эти люди станут первопроходцами в тех областях, которыми заинтересуются, и достигнут небывалых побед. При этом каждый из них наделен уникальными особенностями.

Январские малыши, к примеру, будут обладать «купеческой предприимчивостью». Они легко и быстро смогут излагать мысли, однако на создание стратегии по достижению цели могут потратить немало времени. В любви они — сплошные романтики из XIX века. Для этих детей во всем важен родительский пример.

«Февральские окажутся более задумчивыми и погруженными в собственные мысли. Гораздо интереснее мнения окружающих для них будут внутренние диалоги о добре и зле, об их собственной роли в развитии мира», — написала Володина в Instagram.

И тут же добавила, что этих детей не стоит перегружать лишней информацией. Малыши должны сами принимать решения. Родственникам важно научить их не бояться выражать мнение в любых обстоятельствах.

Дети, появившиеся на свет в марте, будут настоящими фантазерами, эдакими авантюристами-экспериментаторами. Эти малыши не смогут жить по старым канонам и всегда будут стремиться к свободе.

«Их коньком будут не политика, экономика или общественные процессы, а мир переживаний, ощущений и идей. Они вырастут творческими и свободными, ищущими не выживания и заработков, а свободы, легкости и новых впечатлений», — отметила звездный астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Как и прежде, Василиса Володина отметила, что эти предсказания могут варьироваться в зависимости от обстоятельств и персональных характеристик новорожденных. В беседе с News.ru астролог рассказывала, почему не все общие прогнозы имеют тенденцию сбываться.

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