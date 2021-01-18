Могут ли «смыть грехи» крещенские купания? — комментарий священника

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 565

Настоятель Храма Всемилостивого Спаса в столичном Митино Григорий Геронимус предостерег от окунания в ледяную прорубь в этом году.

Фото, видео: Depositphotos / filistimlyanin; 5-tv.ru

Православные отмечают Крещение Господне в ночь на 19 января. А встречать его начинают накануне, в Крещенский сочельник. У многих россиян остается популярной традиция окунаться в ледяную прорубь с уверенностью, что такая процедура смоет грехи. Однако, рассказал 5-tv.ru настоятель Храма Всемилостивого Спаса в столичном Митино Григорий Геронимус, это всего лишь народное поверье, и к христианскому учению оно никак не относится.

«Церковное учение состоит в том, что грехи могут быть отпущены на таинстве исповеди. Никакое погружение в прорубь или какие-то подобные действия от грехов нас никак не очищают, не освобождают. Это такая, может быть, интересная, народная, я бы сказал, околоцерковная традиция», — пояснил священник.

По его словам, прежде чем окунаться в прорубь в этом году, нужно десять раз подумать и не испытывать свой иммунитет. Он подчеркнул, что во многих регионах власти ограничивают или запрещают крещенские купания в связи с эпидемиологической обстановкой.

«В обязанности христианина не входит погружение в купель в праздник Крещения. Гораздо важнее в этот день прийти в храм, исповедоваться, причаститься святых Христовых Тайн. Может сделать какое-то доброе дело, кому-то помочь, кого-то поддержать, с кем-то помириться, с кем поссорились — это будет по-христиански», — отметил Григорий Геронимус.

Он предостерег и от употребления алкоголя во время купаний, иначе такая процедура может быть только во вред.

«Важнее — прийти в храм, важнее — принять участие в богослужение», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РПЦ рекомендовали православным отказаться от крещенских купаний в 2021 году.

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