Могут ли «смыть грехи» крещенские купания? — комментарий священника
Настоятель Храма Всемилостивого Спаса в столичном Митино Григорий Геронимус предостерег от окунания в ледяную прорубь в этом году.
Фото, видео: Depositphotos / filistimlyanin; 5-tv.ru
Православные отмечают Крещение Господне в ночь на 19 января. А встречать его начинают накануне, в Крещенский сочельник. У многих россиян остается популярной традиция окунаться в ледяную прорубь с уверенностью, что такая процедура смоет грехи. Однако, рассказал 5-tv.ru настоятель Храма Всемилостивого Спаса в столичном Митино Григорий Геронимус, это всего лишь народное поверье, и к христианскому учению оно никак не относится.
«Церковное учение состоит в том, что грехи могут быть отпущены на таинстве исповеди. Никакое погружение в прорубь или какие-то подобные действия от грехов нас никак не очищают, не освобождают. Это такая, может быть, интересная, народная, я бы сказал, околоцерковная традиция», — пояснил священник.
По его словам, прежде чем окунаться в прорубь в этом году, нужно десять раз подумать и не испытывать свой иммунитет. Он подчеркнул, что во многих регионах власти ограничивают или запрещают крещенские купания в связи с эпидемиологической обстановкой.
«В обязанности христианина не входит погружение в купель в праздник Крещения. Гораздо важнее в этот день прийти в храм, исповедоваться, причаститься святых Христовых Тайн. Может сделать какое-то доброе дело, кому-то помочь, кого-то поддержать, с кем-то помириться, с кем поссорились — это будет по-христиански», — отметил Григорий Геронимус.
Он предостерег и от употребления алкоголя во время купаний, иначе такая процедура может быть только во вред.
«Важнее — прийти в храм, важнее — принять участие в богослужение», — заключил он.
Ранее 5-tv.ru писал, что в РПЦ рекомендовали православным отказаться от крещенских купаний в 2021 году.
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