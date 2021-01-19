🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 января, Луна в знаке Овен. Время повышенной импульсивности, поспешности, велик риск совершить непростительную ошибку. Сегодня лучше отложить дела, требующие тщательности и предельной внимательности. Важные деловые переговоры могут быть сорваны, вероятны конфликты, ссоры, несчастные случаи. Поберегите силы и займитесь планированием нового проекта или отдохните — небольшое путешествие пойдет вам на пользу.

♈ Овен

Вам так повезло: вокруг вас любящие и преданные люди. Сегодня вы будете окружены радостью и беззаботным смехом. Покажите близким, что вы ими дорожите, что каждая минута рядом с ними — счастье. Время подходит и для восстановления связи с родственниками, если она была утеряна. Подумайте, как можно укрепить отношения с семьей.

Космический совет: пришло время укрепить отношения с родственниками, проведите время весело!

♉ Телец

Порой сама Вселенная намекает, что нужно делать, пытается наставить на путь истинный. Но вы не замечаете. Одним из видов знаков высших сил могут быть сигналы вашего собственного тела. Прислушайтесь к ним, это поможет понять, как обстоят ваши дела в реальности, а не в ваших фантазиях. Тревожные симптомы должны заставить вас отложить дела и заняться физическим и духовным здоровьем.

Космический совет: не игнорируйте сигналы тела и знаки Вселенной.

♊ Близнецы

Близнецы, ваша любовь, как хорошее вино, действительно становится лучше со временем. Но для этого нужно постараться и вам. Наградите партнера за его поддержку, силу, надежность, за то, что он делает вас счастливыми. Постарайтесь и сами не подвести избранника. Ваши отношения могут быть не идеальными, но они абсолютно прочны, и сейчас этого достаточно! Если подумываете об общим бизнесе, обратите особое внимание на правила совместной работы — важно сохранить границу между личным и профессиональным.

Космический совет: постарайтесь стать лучше ради любимого человека.

♋ Рак

Не всегда жесткий подход и агрессивность помогают донести до коллег свою точку зрения. В коллективе нужно проявлять демократичность. Иногда стоит уступить, а иногда важно проявить немного любви и нежности. Да, именно нежности! Сегодня вам необходимо быть командным игроком, объединиться с соратниками и вместе решать поставленные задачи, а не бороться за лидерство.

Космический совет: пересмотрите свое отношение к работе в коллективе. Вместе вы — сила!

♌ Лев

Близок момент, которого вы так долго ждали, Львы. Вы хорошо поработали и заслужили награжу. Так что не уклоняйтесь от того, чтобы занять центральное место в ансамбле и сыграть сольную партию. Пусть вас заметят и услышат. Налаживание связей с нужными и важными людьми на этом этапе может вывести вашу карьеру на новый уровень. Если вы изо всех сил пытались заставить начальника заметить, как усердно вы трудитесь, поверьте, скоро это случится.

Космический совет: вас ждет признание, которого вы действительно заслуживаете.

♍ Дева

Девы, вас так любят и так поддерживают! Будьте благодарны каждому доброжелателю, подарите ему немного своего внимания и теплоты. Не бойтесь того, что не справляетесь самостоятельно, не стесняйтесь просить помощи и тем более ее принимать. Тем, кто состоит в романтических отношениях, возможно, покажется, что пора переходить на новый уровень. И старайтесь ориентироваться на собственные ощущения, а не на мнение окружающих о вашем партнере.

Космический совет: не стесняйтесь принять чью-то помощь, любовь и доброту.

♎ Весы

Токсичные отношения необходимо прерывать. То, что не приносит радости, а заставляет страдать, должно быть исключено из вашей жизни. Не стоит искать виновных и способы их наказать — в первую очередь подумайте о себе. Вам необходимо принять тот факт, что, разрубив этот узел, вы не потеряете, а приобретете и откроете дорогу к светлому будущему. Вы заслуживаете лучшего!

Космический совет: конец отношениям — не трагедия, а новый этап на пути к счастью.

♏ Скорпион

Скорпионам звезды рекомендуют быть осторожными. Если вы задумали старт нового проекта — отложите его ненадолго, пока не почувствуете себя максимально уверенно. Поделитесь своими опасениями с близкими и наставниками. Не отвергайте разные точки зрения на проблему — благодаря им легче будет просчитать риски.

Космический совет: не рискуйте и не отказывайтесь от советов более опытных людей.

♐ Стрелец

Некоторым Стрельцам захочется наконец воплотить в жизнь мечты о собственном бизнесе. Сейчас самое время подумать об этом. Посвятите день планированию вашего проекта. Старайтесь трезво смотреть на перспективы и будьте внимательны к мелочам — такой подход позволит избежать рисков. Составьте алгоритм и четко его придерживайтесь. Поберегите кошелек, неразумное обращение с деньгами чревато проблемами в будущем.

Космический совет: будьте осторожны в тратах, создайте финансовую «подушку безопасности».

♑ Козерог

Мы не всегда можем изменить действительность, некоторые процессы неподвластны силам одного человека. Такова жизнь. Займите позицию наблюдателя и тщательно проанализируйте неприятности, которые приключились с вами в последнее время. Отнеситесь к ним философски, позвольте им стать ценным опытом, а не поводом для сокрушений. Так вы предотвратите возможные ошибки в будущем.

Космический совет: примите ситуацию такой, какая она есть, неудача — это прежде всего ценный урок.

♒ Водолей

Возможно, ваши отношения полны неопределенности, и вам хочется большего. Но ваши же установки вас и ограничивают! Для того, чтобы сделать следующий шаг, необходимо освободиться от страхов и погрузиться в чистые чувства. Делайте так, как велит сердце. Принимайте с благодарностью каждый счастливый момент, который делите с партнером. У Вселенной есть «привычка» приятно удивлять, когда мы меньше всего этого ожидаем.

Космический совет: откройтесь переменам, они — к лучшему!

♊ Рыбы

В какой-то момент вы почувствуете себя героем фильма, у которого на одном плече сидит ангел, а на другом — дьявол. Предложения одного заманчивы, соблазнительны и опасны, другой же пытается предостеречь вас от катастрофы. Звезды рекомендуют сегодня послушать того, у кого за спиной белые крылышки. Постарайтесь трезво посмотреть на свое положение, на отношения с окружающими. Остудите пыл и действуйте рационально, не поддавайтесь провокациям, пусть и таким привлекательным.

Космический совет: проявите практичность, даже в сердечных делах вам понадобится ясный ум.

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