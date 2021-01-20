🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 января, Луна в знаке Овна может привести к необдуманным решениям, о которых потом можно будет пожалеть. Лучше избегать конфликтов. Серьезные дела лучше отложить, чтобы не наломать дров. Если это невозможно, то нужно все перепроверить несколько раз.

♈ Овен

У Овна наступило время заботы о здоровье. Самое время пересмотреть свое питание, разнообразить рацион и исключить вредные продукты. Непривычная диета в долгосрочной перспективе сыграет на руку — прибавится сил на новые свершения.

Космический совет: помните, вы то, что вы едите.

♉ Телец

Если вам все тяжелее чувствовать удовлетворение о своей работы или жизни в целом, то взбодритесь, Тельцы. Все как на войне — сейчас вы достигли кульминации битвы, за которой последует победа. Надо набраться сил и продолжать идти к цели.

Космический совет: сейчас не время сдаваться на полпути, наберитесь сил на новые свершения.

♊ Близнецы

Сколько можно терпеть плохое отношение и пренебрежение со стороны вашего окружения, Близнецы? Не пора ли набраться сил и высказать претензии тем, кто вас обижает или не ценит? Помните, вы не в ответе за действия других людей, а собственную судьбу пишете на полотне жизни своими руками. Порой лучше порвать некоторые связи, чтобы жить спокойно.

Космический совет: иногда лучше сказать, чем промолчать.

♋ Рак

Первый шаг на пути к любой цели — самый сложный. Да и следующие могут даться нелегко. Но если вы задумали серьезное изменение в жизни, то сделать это стоит именно в 2021 году. Звезды благоволят решительным Ракам — уже к октябрю вы будете праздновать победу.

Космический совет: продолжайте двигаться к цели.

♌ Лев

В последнее время вы часто смеетесь и пребываете в хорошем настроении? Если да, то это благодаря правильному окружению, Львы! Если нет — то пора избавиться от токсичных людей рядом. Помните, что не только ваши близкие приносят радость — вы дарите любовь и вдохновение им! В ближайшее время звезды сулят вам приятный сюрприз.

Космический совет: ваша энергетика поможет горы свернуть на пути.

♍ Дева

2021 год принесет Девам удачу. Деньги, карьерный рост, успех у противоположного пола и море удачных совпадений. Все это станет правдой, если переключить свое сознание на успех. Ежедневное чтение мантр поможет настроиться на удачу во всех начинаниях и сделает вас самих увереннее в себе.

Космический совет: сделайте привычкой вдохновляющие аутотренинги.

♎ Весы

Весам, как и их противоположному знаку — Овнам — следует пересмотреть свое питание. Речь идет не о полном отказе от вкусностей и любимой еды. Включение в рацион полезных продуктов и некоторая умеренность окажут положительное влияние на ваш организм.

Космический совет: попробуйте новую диету ради вашего же блага.

♏ Скорпион

Как часто Скорпиону приходят в голову хорошие, но немного странные идеи? Если в последнее время это случается все чаще, пора обратить на это внимание! Быть может, так звезды подсказывают, на чем стоит сосредоточиться! Дело в том, что это не просто фантазии — это ваши собственные мысли и надежды, высказанные внутренним голосом.

Космический совет: доверьтесь себе и не бойтесь пробовать новое.

♐ Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит напрячь память и вспомнить, когда им по-настоящему чего-то захотелось — и все случилось. Это не исполнение желаний — это результат вашей работы над достижением нужной вам цели! Так что самое время понять, что именно вы творите свою судьбу, и определиться, что именно должно произойти на данном этапе вашей жизни.

Космический совет: выберите цель и начинайте двигаться в ее направлении.

♑ Козерог

Хватит себя обманывать, Козероги. Это может только оттянуть неизбежное, но не решит ваши проблемы на работе, учебе или в личной жизни. Быть может, оставаясь на месте, вы только оттягиваете неизбежный конец каких-то отношений. Но одновременно вы еще и лишаете себя радостей жизни и новых интересных перспектив.

Космический совет: будьте честнее с самими собой.

♒ Водолей

Вы не одиноки в этом мире, Водолеи, даже если вам часто так кажется. Попробуйте принять руку помощи или откликнуться на предложение поддержки. Если общение с людьми и свидания даются вам тяжело, не обязательно сразу кидаться с головой в омут новых отношений. Двигайтесь к цели постепенно, в удобном для вас ритме.

Космический совет: откройтесь для нового общения.

♊ Рыбы

Вы в очередной раз потерпели неудачу? Во второй, в третий или даже в десятый? Не надо расстраиваться, Рыбы, ведь такие болезненные падения учат вас большему, чем легкие победы. Попробуйте воспринимать их, как полезный опыт, и продолжайте бороться за место под солнцем. Ваше упорство будет вознаграждено. Звезды говорят, что уже весной вас ждут позитивные изменения в жизни.

Космический совет: воспринимайте неудачи как ступени на лестнице к успеху.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на неделю с 18 по 24 января для всех знаков зодиака.