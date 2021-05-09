ТОП-5 знаменитостей, чью карьеру загубил скандал

Дорогие автомобили, шикарные квартиры, роскошная одежда и любовь миллионов делают из звезд небожителей. Кажется, что они просто недосягаемы для мирских забот. Но некоторые селебрити сами разрушают карьеру. 5-tv.ru вспомнил, репутацию каких звезд уничтожил скандал.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов был любимцем публики. Он родился в актерской семье, свою первую роль исполнил еще в детстве, выйдя на сцену МХАТа. Известность ему принес фильм «Когда я стану великаном». Однако даже после успеха в кино, актер не забросил театр, на сцене которого иногда читал стихи. Произведения Ефремова находили отголосок в сердцах тысяч слушателей. Однако происшествие с участием артиста летом 2020 года изменило мнение публики о Михаиле.

В июне 2020 года Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Погиб 57-летний Сергей Захаров. Оказалось, что Михаил Олегович управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также в крови звезды обнаружили следы наркотиков. Протрезвев, Ефремов на видео раскаялся в содеянном, но позже отказался от признания вины.

Ефремов раскаялся, затем отказался признавать вину. ФОТО: globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Дочь актера Анна-Мария Ефремова узнала о ДТП от журналистов, но сначала не придала значения случившемуся. В Сториз девушка написала, что ее отец взрослый человек и сам разберется. Когда стало известно о гибели Захарова, Ефремова предположила, что она может объявить сбор денег на психологическую помощь семье погибшего.

Защищать в суде Ефремова взялся Эльман Пашаев, чьи родители погибли в автокатастрофе. Однако он стал адвокатом актера, которому пообещал минимальный срок. Зимой 2020 года Михаил Олегович получил семь лет колонии общего режима вместе обещанного юристом «минимального срока». Актер отказался от услуг Пашаева. Самого Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса за нарушение кодекса профессиональной этики. На данный момент Михаил Олегович находится в колонии общего режима в Белгородской области, где осваивает швейное мастерство.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко получила известность благодаря шоу «Орел и решка». Девушка полюбилась зрителям за непосредственность. Звезда успела зарекомендовать себя в качестве певицы и актрисы. После ухода из «Орла и решки» Тодоренко запустила собственное шоу — «Регина +1». На ее страницы в соцсетях подписались сотни тысяч человек. Но за чередой взлетов Тодоренко ожидало громкое падение.

Весной 2020 года Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым дала онлайн-интервью People Talk. В ходе беседы речь зашла о проблеме домашнего насилия. Неожиданно для своей миллионной аудитории, Тодоренко высказалась: «А что ты сделала, чтобы он не бил?» Звезда заявила, что нужно быть «психически больным человеком», чтобы признаться в том, что тебя бьет муж. Тодоренко подчеркнула, что воспитывают мужчин именно женщины.

Glamour и PepsiCo отказались от сотрудничества с Тодоренко. ФОТО: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Пользователи соцсети раскритиковали позицию Регины Тодоренко. Ее начали травить в соцсетях, журнал Glamour лишил артистку звания «Женщина года», а PepsiCo приостановила рекламную кампанию соков J7 при участии Регины. Позже девушка пояснила, что просто некорректно выразилась и сняла документальный фильм об абьюзе. А так же пожертвовала два миллиона рублей центру «Насилию.нет». Однако публика по сей дней не забыла слова ведущей в интервью.

Джонни Депп

В 2012 году выяснилось, что Джонни Депп уже год как находится в отношениях с актрисой Эмбер Херд. Поклонники даже решили, что причиной разрыва была Херд, но Депп и Паради заявили, что расстались они по обоюдному согласию и сумели сохранить дружеские отношения.

В 2014 году Джонни Депп и Эмбер Херд поженились, но уже через год девушка подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Позже актриса заявила, что во время их брака Депп избивал ее и употреблял наркотики. На защиту актера встали его бывшие возлюбленные, заверившие, что Деппу не свойственно насилие. Сам он позже обвинил Херд в неадекватном поведении: якобы эта она бросалась на него с кулаками, а однажды испражнилась на их постель.

Американский Netflix удалил из базы все фильмы с участием Деппа. ФОТО: globallookpress.com / Europa Press

Супруги развелись еще в 2017 году, но судебное разбирательство о клевете на Джонни Деппа закончился осенью 2020 года. Суд признал домашнее насилие Деппа над Херд, что перечеркнуло карьеру артиста. Несмотря на то, что пользователи соцсети встали на сторону актера, американский Netflix удалил из своей картотеки все фильмы с участием Джонни. А сиквел «Фантастических тварей» решено снимать без Деппа, который в первой части сыграл злодея Гриндевальда.

Валентина Серова

Валентина Серова дебютировала в кино в 1935 году. Тогда мало кто мог подумать, что эта маленькая хрупкая девушка станет ярчайшей актрисой эпохи. В годы Великой Отечественной войны ее второй супруг, поэт Константин Симонов, посвятил возлюбленный лирический сборник «С тобой и без тебя», куда вошло знаменитое стихотворение «Жди меня».

Константина Симонова и Валентину Серову считали одной из самых красивых пар СССР. По народной любви Серова обходила даже «советскую Мэрилин Монро» Любовь Орлову. Однако ни любовь поклонников, ни муж, ни дочь не спасли женщину от алкоголя.

Серова теряла роли из-за алкоголизма. ФОТО: Кадр из фильма «Сердца четырех», реж. Константин Юдин, 1941

Она все меньше внимания уделяла сыну Анатолию от первого брака. Симонов так и не смог наладить отношения с пасынком. Серова все чаще стала опаздывать и зачастую приходила в театр пьяной. Режиссеры начали отказываться от работы с ней. Некогда любимица публики пропала с экранов, а театры с неохотой утверждали ее на роли.

Их общую с Симоновым дочь воспитывала бабушка, которая через суд запретила Валентине общаться с девочкой. Актриса умерла в 1975 году в собственной квартире. Смерть наступила при невыясненных обстоятельствах. Некролог об уходе звезды советского кино был опубликован на последней странице газеты «Вечерняя Москва». За год до этого из жизни ушел старший сын артистки, Анатолий.

Марат Башаров

В начале нулевых Марат Башаров не сходил с большого экрана. Актер снялся в самых громких картинах того времени: фильмы «Сибирский цирюльник», «Турецкий гамбит», «День выборов», сериал «Граница. Таежный роман» и многие другие. Башаров становился ведущим и участником многих телешоу.

В 2012 году Башарова лишили прав на год и девять месяцев за вождение в нетрезвом виде. Спустя два года он женился на Екатерине Архаровой, племяннице Эммануила Виторгана. В том же году девушка попала в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и многочисленными ушибами. Архарова обвинила мужа в домашнем насилии, а также пристрастии к алкоголю. Спустя год супруги развелись.

Башаров дважды оказывался в эпицентре скандала из-за абьюза. ФОТО: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В 2017 году Марат Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, которая до этого родила ему сына Марселя. В 2018 году она попала в больницу со сломанным носом. По словам брата потерпевшей, Башаров напал на нее в приступе ярости и избил. Информация о случившемся утекла в СМИ, став одной из самых обсуждаемых тем. Спустя год супруги развелись. Сегодня Марат Башаров по-прежнему играет в спектаклях, еще его можно увидеть в телесериалах.