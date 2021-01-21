Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала своим подписчикам в Instagram, как выиграть в лотерею кругленькую сумму. По словам эксперта, не стоит становиться скептиком и терять надежду на удачу, тем более звезды могут помочь и в таком, казалось бы, непредсказуемом мероприятии, как денежный розыгрыш.

«В поисках счастливых чисел, дней, ритуалов жаждущие легкой наживы часто забредают к астрологу. Что астрология думает о лотерее? Прежде всего — да, астрология может прогнозировать лотерейные выигрыши. Так что это дело все же не совсем случайное», — пишет Володина.

Как отметила астролог, выиграть может практически каждый, а вот заработать целое состояние, купив один «счастливый» билет, в течение жизни предначертано лишь единицам. Такие перспективы зашифрованы в личном гороскопе человека. Однако использовать во благо большие и легкие деньги не удается почти никому. Часто выигрыш кроме вожделенного богатства приносит беды — за все надо платить, предупреждает астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Володина назвала главные сигналы, которые говорят о том, что сейчас удача на вашей стороне, и самое время ее испытать.

«Некоторые приметы „везучего“ времени: Если у вас только что случилось неожиданное денежное поступление, бегите покупать лотерейный билет, пока планеты на вашей стороне. Если вы действительно несправедливо обижены жизнью в финансах — например, только что пережили большую незаслуженную потерю денег (одолжили по доброте душевной, а должник не спешит рассчитаться). Или вас ни за что уволили с работы… Тоже можно попытать счастья, ведь закон равновесия работает!» — уверяет астролог.

По словам Володиной, жизнь, возможно, «утешит» вас и восстановит баланс денежной справедливости в вашу пользу. Кроме вышеперечисленных примет, о «везучем времени» может рассказать положение транзитной планеты относительно планет натальной карты: особенно успешными считаются комбинации Уран/Солнце/Плутон с Юпитером. Но, получив заветный приз, важно не терять голову и не зазнаваться. Также не стоит сетовать, если сумма покажется слишком маленькой.

«Справедливость человек часто трактует только в своих интересах. У жизни свой взгляд…», — заметила Василиса.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз Василисы Володиной на 2021 год для всех знаков зодиака.