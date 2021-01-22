Василиса Володина рассказала, кого ждет удача на неделе с 25 по 31 января

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала своим подписчикам в Instagram, в какие даты родились главные счастливчики недели с 25 по 31 января 2021 года. По словам эксперта, положение планет в натальной карте таких людей поможет им блеснуть своими талантами и извлечь максимум выгоды из представленных высшими силами возможностей.

«На следующей неделе с 25 по 30 января Юпитер в районе семи градусов в Водолее задевает Солнышко у тех, кто родился в последних числах января, марта, мая, с 29-го по 31-е, а также у тех, кто родился в первых числах октября и декабря, с 1-го по 3-е». — сказала астролог.

Володина добавила, что Юпитер, аспектирующий Солнце, в завершении месяца подарит родившимся в перечисленные даты шанс проявить себя очень ярко, продемонстрировать свою харизму и профессионализм, похвастать дорогим гардеробом, а также неплохо заработать благодаря своим способностям.

«Но это еще не все везунчики. Например, Уран будет ходить точно по градусу Юпитера. И финансовая фортуна будет ласково смотреть на тех, кто родился в мае 1952 и 1964 годов, в апреле 1976 и 1988 годов и в марте 2000 года», — добавила Василиса.

Володина уверена: несмотря на год рождения и расписание особо удачных дней, практически каждый человек имеет шанс хотя бы раз выиграть в лотерею. Главное — выбрать нужный момент. Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда, по мнению астролога, стоит приобретать лотерейные билеты.