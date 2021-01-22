«Показать, как он меня бьет?» — Бузова обвинила Даву в издевательствах
Телеведущая сообщила о расставании с рэпером после своего дня рождения.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Поющая телеведущая Ольга Бузова нашла в себе силы прокомментировать расставание с Давидом Манукяном. Звезда выложила в Instagram скриншоты переписки с рэпером сомнительного содержания.
На кадрах видно, что в общении с артисткой Манукян не выбирает выражения. Последний конфликт произошел между селебрити, как ни странно, еще на Мальдивах, где пара отмечала Новый год. Музыкант заявил Бузовой, что более не может находится с ней в одной компании и объявил, что вылетает в Москву ближайшим рейсом.
«**** я такой Новый год. Сидеть ждать. Лучше бы в Москве был, чем это *****», — писал Давид.
«Давай, вали», — отвечала ему Ольга.
Не скрывая обиды и злости, Бузова напоследок прислала «любимому» скриншот поста на страничке его мамы. В нем певица расхваливала музыканта, называя «солнечным чудом», которое источает доброту и нежность.
«Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле и как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь?» — обратилась к Манукяну Ольга, но так и не получила ответа.
Спустя время Бузова выложила несколько видео, где просит прощения у всех фолловеров, а также призывает их забанить рэпера раз и навсегда. С виду кажется, что звезда в нетрезвом состоянии. Слезы застилают ее глаза, артистка едва находит в себе силы говорить.
«Показать, как он *** **** или как он меня бьет?» — вскоре написала Ольга.
Очевидно, что проблемы в отношениях у селебрити начались давно. Почему рассказала о них Бузова только после своего юбилея — неизвестно.
Ранее 5-tv.ru показал фрагмент ссоры Ольги Бузовой с Давидом Манукяном в день рождения артистки.
- 22 янв
- Махровый эгоизм: экстрасенс о том, как Дава «играл» в любовь с Бузовой
- 22 янв
- На грани: поклонники заподозрили Бузову в пьянстве после разрыва с Давой
- 22 янв
- Расстались навсегда? История любви, скандалов и разрывов Бузовой и Манукяна
- 22 янв
- Бузова и Манукян отписались друг от друга в соцсетях перед расставанием
- 22 янв
- «Нас больше нет»: Ольга Бузова и Давид Манукян расстались
- 22 янв
- Дава косвенно подтвердил ссору с Бузовой на дне ее рождения — видео
- 22 янв
- Сестра Бузовой посвятила ей песню в день рождения ведущей — видео
- 21 янв
- В каких странах российские знаменитости провели праздничные дни?
- 21 янв
- Бриллиантовые серьги Tiffany и туфли Tom Ford: Бузова похвасталась подарками на 35-летие
- 21 янв
- «И это мужик?!» — Даву пристыдили за «слабое» поздравление Бузовой
Читайте также
100%
0.01 88.97
-0.18
Нашли ошибку?