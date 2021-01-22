«Показать, как он меня бьет?» — Бузова обвинила Даву в издевательствах

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Виктория Андреева
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Телеведущая сообщила о расставании с рэпером после своего дня рождения.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Поющая телеведущая Ольга Бузова нашла в себе силы прокомментировать расставание с Давидом Манукяном. Звезда выложила в Instagram скриншоты переписки с рэпером сомнительного содержания.

На кадрах видно, что в общении с артисткой Манукян не выбирает выражения. Последний конфликт произошел между селебрити, как ни странно, еще на Мальдивах, где пара отмечала Новый год. Музыкант заявил Бузовой, что более не может находится с ней в одной компании и объявил, что вылетает в Москву ближайшим рейсом.

«**** я такой Новый год. Сидеть ждать. Лучше бы в Москве был, чем это *****», — писал Давид.

«Давай, вали», — отвечала ему Ольга.

Не скрывая обиды и злости, Бузова напоследок прислала «любимому» скриншот поста на страничке его мамы. В нем певица расхваливала музыканта, называя «солнечным чудом», которое источает доброту и нежность.

«Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле и как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь?» — обратилась к Манукяну Ольга, но так и не получила ответа.

Instagram @buzova86

Спустя время Бузова выложила несколько видео, где просит прощения у всех фолловеров, а также призывает их забанить рэпера раз и навсегда. С виду кажется, что звезда в нетрезвом состоянии. Слезы застилают ее глаза, артистка едва находит в себе силы говорить.

«Показать, как он *** **** или как он меня бьет?» — вскоре написала Ольга.

Instagram @buzova86

Очевидно, что проблемы в отношениях у селебрити начались давно. Почему рассказала о них Бузова только после своего юбилея — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru показал фрагмент ссоры Ольги Бузовой с Давидом Манукяном в день рождения артистки.

Тема:
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