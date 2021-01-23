«Привет, деменция?» — Анфиса Чехова рассказала о серьезных проблемах с памятью
Телеведущая откровенно поделилась с подписчиками в Instagram рассказом о своем состоянии.
Фото, видео: Instagram @achekhova
Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что у нее есть серьезные проблемы с памятью. Новый пост на личной странице в Instagram она посвятила своей «особенности».
Чехова написала, что забывает дорогу, адреса, имена людей. Часто она не является на важные встречи и съемки, если не записала себе все в ежедневнике.
«Я всегда опаздываю! И я ужасно рассеяна. Я не помню половину людей, с которыми знакомилась, и, если честно, с трудом вспоминаю что делала вчера, а уж что я делала в каком месяце и году — это вообще целая проблема откопать в памяти», — призналась она.
Помимо этого, Чехова часто путается в пространстве и времени, почти не умеет пользоваться механическими часами, с трудом определяет промежутки времени и не умеет рассчитывать его перед выходом из дома. Самое простое сложение и вычитание для нее и вовсе дремучий лес.
Любой на месте звезды давно бы опечалился, но телеведущая не унывает, пишет «Утро.ру». Анфиса Чехова умудряется видеть в своей забывчивости и положительные стороны.
«Я не помню зла, которое мне делали. Помню, что человек не очень хороший, но вот что конкретно плохого он мне сделал, хоть убей не вспомню».
Подписчики Чеховой серьезно перепугались после ее веселого поста. Ведущей даже пришлось ответить на ряд комментариев, чтобы всех успокоить.
«Вы болеете? У вас очень уставший вид… Не надо больше худеть»;
«У вас реально проблемы, так переедете кого-то машиной и не заметите. Может, это рассеянный склероз, а не ваш характер и особенность… провериться не мешало бы…»
«Проверялась. Врач надо мной посмеялся, сказал, что рассеянный склероз выглядит иначе, а у меня просто такая особенность памяти», — ответила Чехова.
«Привет, деменция?» — предположила еще одна подписчица.
«Я с ней родилась», — отшутилась Чехова.
«Анфиса, у вас одна девять в памяти по нумерологии, это дает рассеянность»;
«Вы не Близнецы по гороскопу? У меня муж такой».
Ранее 5-tv.ru писал, как Анфиса Чехова пожаловалась на некомпетентных сотрудников одного крупного телеканала.
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