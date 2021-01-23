Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что у нее есть серьезные проблемы с памятью. Новый пост на личной странице в Instagram она посвятила своей «особенности».

Чехова написала, что забывает дорогу, адреса, имена людей. Часто она не является на важные встречи и съемки, если не записала себе все в ежедневнике.

«Я всегда опаздываю! И я ужасно рассеяна. Я не помню половину людей, с которыми знакомилась, и, если честно, с трудом вспоминаю что делала вчера, а уж что я делала в каком месяце и году — это вообще целая проблема откопать в памяти», — призналась она.

Помимо этого, Чехова часто путается в пространстве и времени, почти не умеет пользоваться механическими часами, с трудом определяет промежутки времени и не умеет рассчитывать его перед выходом из дома. Самое простое сложение и вычитание для нее и вовсе дремучий лес.

Любой на месте звезды давно бы опечалился, но телеведущая не унывает, пишет «Утро.ру». Анфиса Чехова умудряется видеть в своей забывчивости и положительные стороны.

«Я не помню зла, которое мне делали. Помню, что человек не очень хороший, но вот что конкретно плохого он мне сделал, хоть убей не вспомню».

Instagram @achekhova

Подписчики Чеховой серьезно перепугались после ее веселого поста. Ведущей даже пришлось ответить на ряд комментариев, чтобы всех успокоить.

«Вы болеете? У вас очень уставший вид… Не надо больше худеть»;

«У вас реально проблемы, так переедете кого-то машиной и не заметите. Может, это рассеянный склероз, а не ваш характер и особенность… провериться не мешало бы…»

«Проверялась. Врач надо мной посмеялся, сказал, что рассеянный склероз выглядит иначе, а у меня просто такая особенность памяти», — ответила Чехова.

«Привет, деменция?» — предположила еще одна подписчица.

«Я с ней родилась», — отшутилась Чехова.

«Анфиса, у вас одна девять в памяти по нумерологии, это дает рассеянность»;

«Вы не Близнецы по гороскопу? У меня муж такой».

Ранее 5-tv.ru писал, как Анфиса Чехова пожаловалась на некомпетентных сотрудников одного крупного телеканала.