Популярный актер и радиоведущий Александр Шаляпин мог покончить с собой

Популярный стендапер, актер и радиоведущий Александр Шаляпин был найден мертвым в доме на Хорошевском шоссе в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, обращение в полицию поступило от друга жены покойного.

Женщина вернулась поздним вечером с дачи, открыла дверь в квартиру своим ключом и увидела на полу следы крови. Анастасия побоялась заходить туда одна и позвонила другу — Дмитрию. Он приехал на место и обнаружил внутри бездыханное тело Александра Шаляпина в крови.

Прибывший на место наряд полиции нашел тело актера. Было сделано предположение, что Шаляпин могу уйти из жизни добровольно.

Жена артиста Анастасия Шаляпина рассказала, что у ее супруга были серьезные проблемы с алкоголем. Несколько лет он находился на лечении в клинике в Белгороде. В Москву он приехал 21 января, они спокойно общались. 22 января женщина уехала на дачу, а муж остался дома.

По данным 5-tv.ru, смерть Шаляпина наступила за 10-12 часов до обнаружения тела.

В настоящий момент на месте работает полиция, ведется проверка обстоятельств его смерти.

Актер Александр Шаляпин известен по ролям в фильмах «Бумер-2», «Сваха», «Женщины против мужчин», Глухарь-2», «Сваха» и других. Всего у него за плечами работа в более чем полусотне кинолент. Также он был участником Stand Up Show от Comedy Club, но потом пропал с фанатских радаров.

Через некоторое время он принял участие в проекте «Открытый микрофон» с монологом, в котором раскрыл причину своего исчезновения. Мужчина признался, что он злоупотреблял алкоголем. Из-за этого у него просто не было сил и времени писать монологи.

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