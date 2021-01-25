Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2021 года?

Второй месяц зимы привнесет в жизнь россиян немало изменений. Некоторые из них происходят традиционно, а какие-то станут нововведениями. 5-tv.ru рассказывает, на что жителям страны стоит обратить внимание.

Индексация компенсаций и выплат

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Социальные выплаты, пособия и компенсации традиционно индексируются 1 февраля. В этом году размер индексации составит 4,9%. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, подготовленном Минтруда. Увеличение выплат коснется порядка 15 миллионов россиян, в частности вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). В числе тех, кого ожидают повышенные пособия — ветераны боевых действий, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации и другие льготники.

Запрет на мат в соцсетях

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Нецензурно ругаться теперь, похоже, без препятствий и последствий можно будет только на собственной кухне. С 1 февраля вступает в силу закон, обязующий интернет-площадки с суточной аудиторией свыше 500 человек выявлять, блокировать и вычищать запрещенный контент. К нему относится и тот, что содержит обсценную лексику. Контролировать действия сайтов будет Роскомнадзор. За нарушение норм юридическому лицу грозит штраф.

Тюнинг машин по-новому

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Всех любителей усовершенствовать свой автомобиль ждет новое препятствие. Разрешение на тюнинг не удастся получить, если заключение испытательного центра и протокол проверки не будут обнаружены в специальном реестре. В случае, если работы с машиной уже проведены, а эти документы не в порядке, ГИБДД просто не выдаст свидетельство о проведении осмотра авто.

Повышение тарифа «Платон»

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Водителям большегрузов снова придется раскошелиться. С 1 февраля проезд по федеральным трассам возрастет в цене на 14 копеек: то есть, до 2,34 рублей за километр. Полученные средства будут направлены на капитальный ремонт федеральных дорог.

Новые требования к бизнесу

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Коммерсантов ждут некоторые послабления. Теперь, согласно закону об обязательных требованиях в РФ, изменения будут наступать дважды в год — с 1 марта и с 1 сентября. С момента опубликования любого документа с нововведениями по части требований будет должно пройти не менее 90 дней. Они могут касаться санитарных норм, охраны труда и экологии, а также других требований. Это даст предпринимателям время для подготовки к изменениям и поможет избежать штрафов.

Новые кассовые чеки

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Теперь россиянам будет проще ориентироваться в списке приобретенных товаров. Все организации и магазины обяжут вносить в чек перечень покупок, сделанных клиентом, а за нарушение введут штраф — от 1500 тысяч до трех для должностных лиц, и от пяти до десяти тысяч рублей для организаций.

Маркировка товаров

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С 1 февраля в России запрещен оборот немаркированных товаров по ряду категорий в легкой промышленности. В частности, это коснется одежды — трикотажной, кожаной, постельного и кухонного белья. До этого срока участники оборота должны промаркировать остаток товаров, не реализованных до 1 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким категориям россиян увеличат выплаты с 1 февраля 2021 года.