«Работайте, ребята!» — В США поддержали действия полицейских РФ по прекращению беспорядков

|
Светлана Шевченко
1 607

Слова поддержки были высказаны в Telegram-канале Police frequency и сопровождены эпизодами насилия со стороны участников незаконных акций в отношении правоохранителей.

«Работайте, ребята!» — В США поддержали действия полицейских РФ по прекращению беспорядков

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Американские полицейские одобрительно высказались о действиях российских коллег в ходе беспорядков, которые происходили в городах России в минувшую субботу, 23 января.

«От обледенелых улиц Дальнего Востока до крупных площадей Москвы и Санкт-Петербурга — тысячи россиян вышли в поддержку арестованного мошенника Алексея навального в субботу», — так поэтично полицейские США начали свое обращение в Telegram-канале Police frequency.

Пост они сопроводили эпизодами насилия со стороны участников незаконных акций в отношении правоохранителей.

«От полиции США к полиции РФ: работайте, братья, иначе у вас будет так же как у нас», — подчеркнули они, добавив для более четкого понимания видео, где в американском Кеноше протестующие забрасывали припаркованные автомобили «коктейлями Молотова» и разбивали стела бейсбольными битами.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, несанкционированные акции протеста состоялись в разных городах России 23 января. Граждан принять в них участие призывал дважды судимый блогер Алексей Навальный. В МВД РФ неоднократно предупреждали о недопустимости вовлечения в незаконные мероприятия не только граждан, но и детей. А также в министерстве напоминали об ответственности за применение насилия и провокаций в адрес силовиков.

По факту вовлечения в незаконные акции несовершеннолетних Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также открыты уголовные дела по двум статьям по фактам нападений протестующих на силовиков.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.86
0.50 91.15
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:31
Американцы начали делать компост из тел умерших родственников
9:24
В Петербурге нашли дом, жильцы которого два года дышат нечистотами
9:17
«Дети — это кайф и счастье!» — Хилькевич захотела третьего ребенка
9:10
Толпы протестующих голландцев устроили погромы и драки с полицией
9:03
Во Владивосток придет второй за неделю циклон — он будет в два раза мощнее
8:55
Ракетоносец Ту-95 превратит «самый крутой самолет» США в дорогостоящую глупость

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака
Встреча — начало разлуки. Почему расстаются представители каждого знака зодиака?
Путь актера. Чем запомнился скончавшийся стендап-комик Александр Шаляпин?
«Не везет мне в смерти, повезет в любви»: в чем успешен каждый знак зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Как развестись дистанционно?
Требования Минцифры поставили «вне закона» миллионы «умных» электросчетчиков
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака