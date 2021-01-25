Расставание с возлюбленным — всегда неприятное и болезненное событие в жизни каждого человека. Причины для разлада отношений могут быть самыми разными: и увядание чувств, и измены, и просто несовместимость характеров. Однако предотвратить тяжелый разрыв отношений с близким человеком можно, если буквально с момента знакомства знать, под каким знаком зодиака родился партнер. Что не способны выдержать представители разных созвездий в отношениях? На этот вопрос ответил победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Овен

Эти люди умеют терпеть и прощать. И могут делать это практически бесконечно. Но возлюбленным Овнов никогда не сойдет с рук неожиданное предательство.

Телец

Тельцы не переносят вранья. Даже если оно было во благо. Совравший Тельцу партнер автоматически отправляется в «черный список». Представитель этого знака может сделать вид, что ничего не происходит, но его чувства уже будет не вернуть.

Близнецы

Для представителей этого знака важна преданность, причем, во всех проявлениях. Конечно, это качество необходимо многим, но Близнецам «как воздух». Возлюбленному Близнецов не стоит дразнить, провоцировать и даже шутить на тему предательства.

Рак

Раки ненавидят перемены, поэтому решиться на расставание им бывает непросто. На этот шаг Раков может толкнуть потеря «смысла». Пока представители этого знака осознают, зачем любят, верят и надеются, они не уйдут от партнера.

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, горячи и темпераментны. Порой им не нужна причина не только для скандала, но и для разрыва отношений. Именно эмоциональность — создатель перемен в жизни Львов.

Дева

Чтобы не потерять любовь и расположение Дев, нельзя задевать их самолюбие. Эти люди очень гордые. Тем, кто посягнет на чувства Девы к себе, не позавидуешь.

Весы

Логика — их бесспорный помощник и друг. Представители этого знака всегда готовы взвешивать все «за» и «против». И чтобы перевес не оказался на стороне разрыва, партнеру стоит чаще интересоваться у Весов, все ли их устраивает в совместной жизни.

Скорпион

Скорпионы — рекордсмены по количеству расставаний. Они всегда верны и преданы своей второй половине, но далеко не каждый партнер готов им соответствовать. Чтобы не потерять Скорпиона, не стоит даже задумываться об измене.

Стрелец

Партнерам Стрельцов повезло. Они выбрали надежного спутника жизни. Потерять его можно только если исчезнет доверие. Это ключевой фактор в отношениях для представителей этого знака.

Козерог

Козероги могут корить себя за то, что поторопились с выбором и жить с этим чувством неуверенности в своей половинке очень долго. Их непростой характер умноженный на жизнелюбие порой дает в результате «промахи». Партнеру нужно приспособиться к жизни «на пороховой бочке», пишет Starhit.ru.

Водолей

Водолеи могут разочароваться в спутнике, который не оправдал их ожиданий. Они выбирают в партнеры интересных людей с богатым внутренним миром. После того как Водолеи этот мир изучат, они могут найти в нем что угодно, что «не оправдало их надежд».

Рыбы

Представители этого знака не переносят пустых обещаний. Поэтому возлюбленным Рыб не стоит пустословить. Они помнят все, помнят в деталях и очень долго.

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