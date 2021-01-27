Не нужно слез и стонов! Ретроградный Меркурий заставит притормозить и поможет влюбиться

Совсем скоро жители Земли снова попадут под влияние ретроградного Меркурия — это случается один раз в четыре месяца и продолжается 21 день. Телеастролог Василиса Володина составила прогноз и рассказала, чего ждать от этой планеты в период с 31 января по 21 февраля.

«Не нужно слез и стонов. Ретроградный Меркурий — это муторно, нудно и вяло, но не больно и не страшно. В 2021-м году Меркурий будет ретрограден только в знаках Воздуха: с 30 января по 21 февраля — в Водолее, с 30 мая по 23 июня — в Близнецах, с 27 сентября по 18 октября в Весах», — объяснила она подписчикам своего Instagram.

Instagram @vasilisa.volodina

Это явление, утверждает Володина, заставит людей задуматься о том, что для них значат отношения, знакомства, любовь, связи и контакты. «Февральская ретроградность» выведет на первый план вопросы взаимопомощи и дружбы с теми, кто достоин уважения.

«А еще с ретро-Меркурием в воздушных знаках обычно связаны характерные мелкие неувязки: теряются документы, кто-то не является на встречу или не выполняет обещаний, механизмы дают сбои, телефоны „глючат“, с самыми лучшими намерениями сообщается неверная информация и блокируются соцсети», — отметила телеастролог.

Если такое случается, то пора сбавить обороты и сосредоточиться на главном: научиться распоряжаться своим временем и научиться вносить ясность в отношения.

«Ну и конечно, время ретро-М неудачно для покупок», — заключила Володина.

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