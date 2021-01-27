🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 января, растущая Луна в знаке Рыб способствует расслабленному взгляду на мир, это время для мечтаний, а не для конкретики. Несмотря на это, при должном внимании получится успешно завершить важные дела и давние юридические сделки. В свободное от работы время стоит посвятить себя планированию будущих свершений в работе, выбору целей в жизни и накапливанию сил.

♈ Овен

Овны, жалобы на трудности, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, не помогут найти выход из ситуации. Вместо этого нужно научиться принимать и хорошее, и плохое. Вместо того, чтобы программировать себя на неудачу, научитесь позитивно смотреть на будущее — и тогда все начнет получаться.

Космический совет: вам придется нелегко, но скоро все наладится.

♉ Телец

Чтобы избавиться от стресса и напряжения обыденной жизни, Тельцам стоит найти себе интересное хобби. Попробуйте раскрыть свои таланты — возможно, найденное любимое занятие окажется тем, к чему в детстве у вас совсем не лежала душа. Новые навыки, учеба и развлечения помогут отвлечься от неприятных мыслей и расслабиться.

Космический совет: найдите то, что заставит вашу душу петь от радости.

♊ Близнецы

Любая беда и неприятность — это лишь опыт, который поможет вам двигаться вперед, Близнецы. Попробуйте изменить свое восприятие происходящего, учитесь на неудачах и не сдавайтесь, даже если будет трудно. Поверьте, лучшее еще впереди.

Космический совет: научитесь понимать и принимать свои неудачи.

♋ Рак

Сейчас наступил период, когда Ракам стоит отпустить вожжи и немного расслабиться. Посвятите время медитации, приятному отдыху, сделайте передышку в работе и найдите то, что приносит вам удовольствие. Минуты спокойствия помогут очистить разум от неприятных мыслей и забыть об обидах.

Космический совет: сделайте все, чтобы снизить свой уровень стресса.

♌ Лев

Львам пора смириться с тем, что они не всегда смогут соответствовать чужим ожиданиям и представлениям. Более того, этого и не нужно делать. Пора прекратить постоянно гнаться за чужим успехом, снизить планку собственных ожиданий и начать чаще хвалить себя за достижения и свершения.

Космический совет: живите собственной жизнью.

♍ Дева

Иногда мы все идем против собственных принципов и желаний. У Дев наступило время, когда стоит прекратить это делать. Задумайтесь, для чего вы соглашаетесь с теми, кто вам не нравится, почему стремитесь им угодить? Не идете ли вы против личных идеалов и стремлений? Откровенно поговорите с собой и найдите новый путь.

Космический совет: оставайтесь верны себе.

♎ Весы

Знаете ли вы, что иногда не получить желаемое — это и есть самый лучший результат? Весы, не нужно воспринимать неудачи на своем жизненном пути, как горести. Возможно, так Вселенная бережет вас от настоящей беды. Пока что вам не дано увидеть всю картину в целом, но однажды вы поймете, для чего набивали шишки.

Космический совет: доверьтесь судьбе и ждите перемен.

♏ Скорпион

Жизнь — нелегкая штука. И кому, как не Скорпионам, это знать. Они лучше многих умеют справляться со сложностями, но не дают себе времени погоревать и поплакать. Это неправильно — однажды все может вылиться в колоссальный удар по нервной системе. Дайте себе возможность хоть изредка быть слабыми.

Космический совет: позвольте себе поплакать и отпустите дурные мысли.

♐ Стрелец

Думать, что все в вашей жизни решает Вселенная — в корне неправильно. Несмотря на общий план, заданный судьбой, свою нить жизни каждый плетет сам. Стрельцам стоит научиться брать ответственность за неправильно принятые решения на себя, а не винить в этом других или обстоятельства. Так вы станете сильнее и сможете многого добиться.

Космический совет: пришло время реализовать свои самые смелые идеи.

♑ Козерог

Все мы порой погружаемся в свои печали и думы о неудовлетворенности жизнью. Но Козерогам следует помнить, что они не должны переживать все неудачи в одиночестве. Следует довериться самым близким, своим друзьям, дать им позаботиться и поддержать вас. Благодаря этому восстановление и возвращение к обычной жизни пойдет куда быстрее. Те, у кого есть любимый человек, почувствуют особую близость с ним в такое время.

Космический совет: попросите близких о помощи и поддержке, если она вам нужна.

♒ Водолей

Проблемы — это на самом деле возможности для дальнейшего роста и развития. Запомните, Водолеи, во всем можно найти светлую сторону. Звезды советуют рискнуть и сделать то, что вы давно откладывали, принять решение, которое казалось вам слишком сложным. Вы не знаете, что за этим последует. Но если ничего не делать, вы рискуете застрять в старой жизни навсегда.

Космический совет: начните преобразования с собственной жизни.

♊ Рыбы

Рыбы, вам от рождения дано богатое воображение. Но даже самые интересные и перспективные идеи ничего не стоят, если вы не пытаетесь воплотить их в жизнь. Начинайте действовать! Помните, что все это вы делаете ради достижения своей мечты. Придется нелегко, возможны неудачи. Но каким сладким будет вкус победы!

Космический совет: приступайте к реализации давних планов.

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