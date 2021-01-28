Брошенная и обманутая: PR-агент Началовой рассекретила ее последнюю волю

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Виктория Андреева
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Звезда эстрады скончалась 16 марта 2019 года. Певице было всего 38 лет.

Брошенная и обманутая: PR-агент Началовой рассекретила ее последнюю волю

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Юлия Началова

Находясь на грани жизни и смерти певица Юлия Началова думала лишь о счастье и благополучии дочери Веры. В последнем разговоре с близкой подругой, PR-агентом Анной Исаевой, артистка умоляла позаботиться о жилье для наследницы. Речь шла о доле в квартире, которую пытался присвоить себе экс-возлюбленный звезды.

Вера родилась у Юлии в браке с футболистом Евгением Алдониным. Певица и спортсмен прожили вместе лишь пять лет. Напоследок полузащитник подарил красавице квартиру, долю в которой она впоследствии переписала на нового ухажера — хоккеиста Александра Фролова.

За считанные недели до смерти Началова совершенно случайно узнала, что благоверный подал в суд на нее, намереваясь получить деньги за квадратные метры в элитных апартаментах. Артистка не хотела предавать огласке ситуацию, думала, сможет решить вопрос сама. Но когда самочувствие резко ухудшилось, пришлось просить о помощи подругу.

«Ты должна сказать, что Фролов сам меня бросил. Он ушел к моей знакомой, которая была женой его друга в Америке. Хочу, чтобы все знали, что эту квартиру я переписала ему в беспамятном состоянии. Я была под лекарствами. Нужно сказать, что у меня растет Вера. Мы не заходили с этой темой в СМИ, я так хотела. Но сейчас об этом нужно говорить. И если для этого тебе понадобится идти с этим в СМИ, иди и говори», — настаивала Юлия.

Instagram @julianachalova

В эфире передачи »Док-ток» на Первом канале папа Началовой заявил: Александр Фролов своими действиями серьезно подорвал здоровье певицы. Из-за постоянного нервоза страдавшая сахарным диабетом артистка не могла стабилизировать уровень глюкозы в крови, что впоследствии и стало причиной гибели.

К счастью, вопрос с квартирой для дочки решить удалось. Сегодня недвижимость целиком и полностью принадлежит Вере Алдониной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о рождении «тайного сына» Юлии Началовой.

Тема:
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