Василиса Володина рассказала, кого ждет удача в феврале 2021 года

Астролог и телеведущая Василиса Володина составила прогноз для представителей всех знаков зодиака на февраль 2021 года.

Овен

Овнов в этом месяце ждет борьба за свою собственность и финансовое благосостояние. Некоторым будет непросто сохранить нажитое, потому стоит приготовиться к отстаиванию своих прав и позиций. Пусть внешне это будет выглядеть как война за достаток. По сути это — вопрос самоуважения.

Телец

Тельцам в феврале будет предоставлена возможность проявить себя с лучшей стороны. Все взоры будут направлены на вас, постарайтесь преподнести свои таланты правильно. Тех, кто будет готов усердно трудиться, ждет всеобщее признание.

Близнецы

Ближайшие недели Близнецам стоит посвятить не ежедневной суете, а глобальным планам. Подумайте о своих перспективах на ближайшие годы, создайте прообраз своего будущего уже сейчас. Старайтесь смотреть на жизнь с философской точки зрения, а не прагматически.

Рак

Для Раков февраль будет особенно благоприятным. Главная задача –верить в свой успех и не обременять себя страхами и беспочвенными переживаниями. Лишние волнения могут спугнуть удачу и расположение звезд.

Лев

Львам Володина рекомендует учиться на чужих ошибках. Прежде чем действовать, продумайте все возможные сценарии развития событий и примените опыт профессионалов. Осознанный подход позволит добиться всех поставленных целей.

Дева

Девам в феврале полезно будет расширить кругозор и научиться переключать внимание с одной задачи на другую. Разносторонние интересы оживят разум и позволят лучше справляться с работой. Не бойтесь трудиться сразу над несколькими проектами: такой подход не отвлечет от цели, а наоборот, позволит скорее ее достичь.

Весы

Весам февраль 2021 года готовит множество сюрпризов, как позитивных, так и не очень. Вероятны сложности в реализации планов, затягивание важных процессов. Но эти неудачи компенсируют интересные приключения и новые открытия.

Скорпион

Возможно, вам будет трудно решать поступающие задачи в одиночку. Это будет связано со снижением общего тонуса, отсутствием вдохновения и безынициативностью. Не отказывайтесь от помощи и смело ищите ее сами. Мотиватор в виде примера будет очень кстати.

Стрелец

Вам просто необходимо контролировать себя в ближайшие недели. Важно проявить сдержанность в отношениях, питании, не расходовать ценную энергию на суету. Будьте осторожны с новыми знакомыми — некоторые соблазны могут быть чреваты неприятными последствиями.

Козерог

Козерогам придется быть практичными, что, в прочем, они прекрасно умеют. В феврале нужно по максимуму сохранить все нажитое и не допускать лишних трат. Проявите решительность: без сожалений расставайтесь с ненужным и доводите до финальной точки любое начатое дело.

Водолей

Водолеям Василиса Володина предрекает грандиозные победы в феврале 2021 года. Но препятствий, которые встанут между вами и вашим триумфом, не избежать. Тем ценнее будет успех, Водолеи! Получить наилучший результат помогут терпение, уверенность в себе и дисциплина.

Рыбы

Ваша жизнь нуждается в том, чтобы все, наконец, было «разложено по полочкам». Завершите начатые проекты, реализуйте бережно хранимые в душе идеи. Самое время! Отвлекитесь от светской жизни и сосредоточьтесь на делах: внимание публики к процессам, которые вы ведете, излишне.

Instagram @vasilisa.volodina

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Василисы Володиной на 2021 год для всех знаков зодиака.