Володина назвала даты рождения тех, кого ждут денежные проблемы в феврале

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Рита Цветкова
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По мнению астролога, этим людям нужно быть предельно внимательными в финансовых делах и оберегать свои накопления.

Фото, видео: www.globallookpress / Dmitry Golubovich; Instagram @vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина опубликовала на своей странице в Instagram список дат рождения людей, которых ждут финансовые проблемы в феврале. По ее мнению, только предельная внимательность к своим заработкам и сбережениям спасут их от денежных потерь.

«Точный квадрат Урана и Сатурна весь февраль будет закручивать сильнейшие энергетические вихри. Чтобы удержать этого зверя на привязи, требуются сила и осторожность!.. Сейчас очень рискуют те, кто найдет свою дату рождения в карусели. Их Юпитер может пасть жертвой Сатурна и Урана, а вместе с ним и денежные накопления», — сообщила Володина.

Володина назвала даты рождения тех, кого ждут денежные проблемы в феврале

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Instagram @vasilisa.volodina

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Instagram @vasilisa.volodina

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Instagram @vasilisa.volodina

Астролог отметила, что в зависимости от положения Юпитера в личном гороскопе, у представителя каждого знака зодиака разные риски, но у людей из «безденежного списка» они будут значительно повышены во втором месяце текущего года. Посему важно быть бдительными и, по возможности, проконсультироваться со специалистами в вопросах сохранения благосостояния.

«Им лучше понимать, как себя правильно вести в текущей финансовой реальности», — предупредила Володина.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на февраль для всех знаков зодиака, а также предсказания Василисы Володиной для всех знаков зодиака на этот период.

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Володина назвала даты рождения тех, кого ждут денежные проблемы в феврале

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